Hallo herfst: zo verzorg je je planten nu het kouder wordt Valérie Wauters

26 september 2019

10u07 0 Vrije tijd We kunnen er niet meer omheen: de herfst is officieel begonnen. De bladeren vallen binnenkort weer van de bomen en ook onze kamerplanten kunnen weer wat extra liefde en zorg gebruiken. Hoe je dat het best aanpakt vroegen wij aan de experts van We kunnen er niet meer omheen: de herfst is officieel begonnen. De bladeren vallen binnenkort weer van de bomen en ook onze kamerplanten kunnen weer wat extra liefde en zorg gebruiken. Hoe je dat het best aanpakt vroegen wij aan de experts van Plantsome

Haal je planten op tijd weer binnen

“Tijdens de zomermaanden kunnen sommige huiskamerplanten absoluut een tijdje buiten staan. Wanneer het ’s nachts kouder wordt dan 12 graden is het echter weer tijd om ze naar binnen te halen. Tenminste, als je wil dat ze de herfst overleven.”

Bladverlies is geen ramp

“Wanneer je je planten van buiten weer naar binnen haalt, kan het zijn dat ze hun bladeren laten vallen. Je hoeft je zeker niet meteen zorgen te maken, want dat is heel normaal. Je planten moeten immers weer wennen aan een nieuw klimaat.”

Zorg voor voldoende licht

“Nu de dagen weer korter worden krijgen sommige planten minder licht dan ze in de zomer en lente kregen. Daarom is het belangrijk om planten die ver van het raam staan te verplaatsen naar een lichtere plek. Daarnaast is het een goed idee om je planten wekelijks te draaien. Zo krijgen alle bladeren zeker voldoende zonlicht en voorkom je dat je plant naar één kant gaat overhellen.”

Vergeet geen water te geven

“Nu de zon niet meer zo brandt heb je vast de neiging om minder snel water te geven. Toch heeft je groene vriend zeker nog nood aan een drankje, al hoeft dat nu minder regelmatig dan tijdens de zomermaanden. De Plantsome App kan je zeker helpen met de juiste bewatering van je planten.

Zet je planten dicht bij elkaar

“Wanneer de temperaturen echt dalen is het een goed idee op je planten lekker dicht bij elkaar te zetten. Op die manier kunnen ze voor elkaar zorgen en zullen ze elkaar voorzien van zuurstof. Dit is trouwens ook een goed idee voor wanneer je met vakantie gaat.”

Blijf weg van de verwarming

“Wat je ook doet, zet je planten nooit op de verwarming of naast een radiator. Neen, ook niet boven een verwarming op de vensterbank. De warmte mag voor ons dan wel lekker gezellig aanvullen, voor planten is het dat allesbehalve: zij drogen er alleen maar sneller van uit.”

Nu is het moment om te verpotten

“Zijn je planten deze zomer goed gegroeid? Dan is het nu het ideale moment om ze over te zetten naar een grotere pot. Als de wortels boven de grond uitkomen of onderuit de pot dan is het hoog tijd voor een nieuwe pot. Zorg dat de kluit van de plant zo’n 1 à 2 centimeter onder de bovenrand van de sierpot blijft. “

Lang leve de plantenspuit

“Het is bijzonder belangrijk om je planten goed te besproeien met een plantenspuit nu de verwarming wat hoger staat. Zo voorkom je dat je planten uitdrogen door de droge lucht en de warmte binnenshuis.”