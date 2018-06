Haal de rust in huis met enkele zenplanten



Liesbeth De Corte

04 juni 2018

08u42 0 Vrije tijd Nog even te lang in bed blijven liggen en snoozen, om vervolgens vliegensvlug in de douche te springen en onderweg nog snel een croissant in je mond proppen. Klinkt deze maandagochtend je bekend in de oren? Dan is het misschien tijd om wat zen te creëren bij je thuis. Deze drie planten zijn daarvoor een handig hulpmiddeltje.

Of je net een chaotische maandagochtend achter de rug hebt of niet: iedereen snakt af en toe naar een beetje rust. Maar tegelijk wordt iedereen op een andere manier zen. De een doet het met yoga, de ander door luilekker in de zetel te liggen en naar een of andere Netflix-serie te kijken. Voel je je vaak onrustig? Dan kan je misschien eens proberen om zenplanten in huis te halen.

Denk dan aan de Bonsai, Ficus Ginseng en Lucky Bamboo, stuk voor stuk planten die volgens Elle en de Nederlandse site Mooiwatplantendoen ervoor zorgen dat je minder van het stresshormoon cortisol gaat aanmaken. Ze zijn met andere woorden zo leuk om naar te kijken, dat je er relaxed van wordt.

Bonsai

Deze ken je ongetwijfeld wel: de miniatuurboompjes die je meteen aan Japan doen denken. Als je er zelfs niet in slaagt om een sanseveria levend te houden, zal het een heuse uitdaging zijn om de bonsai te verzorgen. Over het algemeen wordt gezegd dat de aarde van je stuk groen altijd een beetje vochtig moet zijn, maar voor de beste verzorging laat je je best adviseren door het tuincentrum waar je het plantje koopt. Vergeet ook niet te polsen hoe vaak je moet bemesten.

Ficus Ginseng

Zomer, stoers én rustgevend: dat is de Ficus Ginseng. Bonsaikenner noemen het wel eens een goede startersplant omdat je geen ervaren groene vingers nodig hebt om dit boompje te verzorgen. Tijdens de zomermaanden kan je de pot zelfs buiten zetten, maar wel best in de schaduw.

Lucky Bamboo

De plant die het minste onderhoud vraagt, is zonder twijfel de Lucky Bamboo. Simpel in onderhoud én meteen een Oosterse vibe in huis: twee vliegen in één klap dus. Leuk weetje: ondanks zijn naam is de geluksbamboe helemaal geen bamboeplant. In feite behoort die tot de familie van de drakenbomen.