Green Day en Miley Cyrus maken je een slechtere chauffeur Nele Annemans

21 september 2019

15u33

Bron: Evening Standard, Daily Mail 2 Vrije tijd Mobiliteitsorganisatie Touring waarschuwde er een kleine twee weken geleden al voor en onderzoek blijkt het nu ook te bevestigen: naar loeiharde muziek luisteren - en meezingen - maakt je een slechtere chauffeur. Al is je muziekkeuze daarbij wel cruciaal.

Zo ontdekten wetenschappers van de South China University of Technology dat je slechter gaat rijden als je luistert naar muziek met een hoger tempo. Wanneer er nummers met meer dan 120 slagen per minuten (BPM) - zoals ‘American Idiot’ van Green Day - door de boxen galmen, zou je namelijk niet alleen sneller beginnen te rijden maar maak je ook meer gevaarlijke manoeuvres.

Om het rijgedrag te testen gebruikten de onderzoekers een rijsimulator waarbij 60 chauffeurs gedurende 20 minuten op een nagemaakte snelweg moesten rijden van 6 rijvakken. Dat deden ze terwijl ze naar rock, zachte deuntjes of helemaal geen muziek luisterden.

Gemiddeld wisselden de bestuurden 70 keer van rijstrook, maar toen er rock door de boxen klonk, steeg dat cijfer naar 140 keer. Bij de muziek met een hoog tempo, gingen de bestuurders ook 5 km/u boven de gemiddelde snelheid rijden.

De rockklassieker ‘American Idiot’ van Green Day - met 189 slagen per minuut - stond bovenaan de lijst van meest gevaarlijke liedjes om op te rijden, gevolgd door ‘Party in the USA’ van Miley Cyrus. ‘Stairway to Heaven’ van Led Zeppelin is dan weer het minst gevaarlijke muzieknummer tijdens een autorit met slechts 63 slagen per minuut, gevolgd door ‘Under the Bridge’ van Red Hot Chili Peppers.