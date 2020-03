Goed nieuws voor filmliefhebbers: deze 1.000 gratis films vind je niet op Netflix Roxanne Wellens

25 maart 2020

15u05 7 Vrije tijd Zowat alles op Netflix al gezien? Scrol eens door de filmlijst van cultuur- en mediaplatform Open Culture: 1.150 gratis films, die je waarschijnlijk nooit eerder zag.

Voor al wie zijn horizon deze dagen wil verbreden is er goed nieuws: je kan nu kosteloos naar een hele reeks zeldzame films kijken. In de lijst staan onder andere de grote namen uit de filmgeschiedenis. Denk aan westerns met John Wayne in de hoofdrol, de eerste film van Stanley Kubrick, gekend van ‘2001: A Space Odysey’, de creaties van Charlie Chaplin, of films van de grondlegger van de horror: Alfred Hitchcock. Zo amuseer je je niet alleen, maar schaaf je ook je kennis over de internationale filmgeschiedenis grondig bij.

Je zal bovendien films tegenkomen die op geen énkele andere plek te zien zijn, zoals ‘Bon Voyage’: een korte propagandafilm gemaakt door Hitchcock in de Tweede Wereldoorlog. Of volg je liever de eerste stappen in het werk van het brein achter ‘Pulp Fiction’: Quentin Tarantino?

Open Culture biedt alle genres aan. De collectie is verdeeld in de volgende categorieën: komedie & drama; film noir, horror & Hitchcock; westerns; kung-fu & martial arts; stomme films; documentaires en animatie. Je zal er ook een speciale collectie films aantreffen die een Oscar wonnen.

Je kan de films kijken via deze link.