Globetrotters, opgelet: deze activiteiten moet je volgens Tripadvisor eens geprobeerd hebben LDC

16 juli 2019

09u51 10 Vrije tijd Lekkerlui liggen braden op een strand is zo passé. Wie op reis gaat en de hippe vogel wil uithangen, moet dingen beleven. Daarom heeft Tripadvisor een lijst gemaakt met een aantal uitstappen die de moeite waard zijn om uit te proberen tijdens een vakantie.

Naar goede gewoonte presenteert Tripadvisor elk jaar z’n Traveller’s Choice Awards. Verschillende bestemmingen en hotels wereldwijd worden dan gerangschikt op basis van online beoordelingen en reviews van reizigers. Die analyse werd ook gemaakt voor de reiservaringen die vermeld staan op TripAdvisor.

1. Rondleiding langs Vaticaanse Musea, Sint-Pietersbasiliek en de Sixtijnse Kapel, Italië

Helemaal bovenaan het lijstje staat een skip-the-line rondleiding in Rome. Met deze tour kan je alle hoogtepunten van het Vaticaan - zoals de Sixtijnse Kapel en de Sint-Pietersbasiliek - bewonderen. En dat zonder urenlang aan te schuiven in een wachtrij om binnen te mogen. Nog een tip van Tripadvisor: boek een vroege ochtend- of late avondrondleiding. Dan is het op alle treikpleisters niet zo druk als overdag.

2. Boottocht langs architecturale parels in Chicago, VS

Staat er een reis naar Chicago op de planning? Dan is een boottocht - nummer 2 in de lijst - een echte aanrader. Vanop het water passeer je 40 beroemde gebouwen van ‘the Windy City’, waaronder Old Post Office, 360 Chicago Observation Deck en IBM Building. Ondertussen krijg je insider info van een deskundige gids.

3. Sightseeingtour van één dag in Toscane, Italië

Brons gaat naar een dagtrip in Toscane. Het enige wat jij moet doen is aan boord stappen van een bus, die langs de steden Siena, San Gimignano, Pisa en Firenze passeert. Extra leuk: er is een lunch voorzien in een wijngaard in de Chianti-streek.

4. Snorkelen in Silfra, IJsland

Op nummer 4 prijkt een snorkeltocht, in IJsland of all places. Bij snorkelen denk je spontaan aan exotische bestemmingen met hemelsblauw water en kleurrijke vissen. Maar ook de Silfra-kloof leent zich voor deze onderwateractiviteit. Deze kloof vormt de scheidslijn tussen het Noord-Amerikaanse en het Euraziatische continent en heeft naar verluidt het helderste water ter wereld.

5. Fietstocht in Red Rock Canyon, VS

De top 5 wordt afgesloten door een fietstocht door het nationale natuurreservaat Red Rock Canyon. Ben je liever lui dan moe? Geen zorgen: je krijgt een elektrische fiets én je neemt gegarandeerd veel pauzes om je te vergapen aan het roodrotsenlandschap en de schilderachtige vergezichten.

Een overzicht van de 20 beste activiteiten:

6. Privérondleiding op een vintage zijspan in Parijs, Frankrijk.

7. Luxekanaaltour in Amsterdam, Nederland.

8. Tour langs de mooiste plekjes, uitzichten en schommels in Ubud, Indonesië.

9. Foodtour met tuktuk door Xi’an, China.

10. Raften op de Kaituna Rivier, Nieuw-Zeeland.

11. Abseilen in Madeira.

12. Biertour met tuktuk in Peking, China.

13. Dagtrip naar Hoog Atlasgebergte, Marokko.

14. Fotografietour door Barcelona, Spanje.

15. Kookcursus Thaise gerechten in Chiang Mai, Thailand.

16. Wandeltocht langs de hoogtepunten en verborgen historische locaties van Berlijn, Duitsland.

17. Streetfoodtour met een local in Hanoi, Vietnam.

18. Historische pubwandeling in Londen, Verenigd Koninkrijk.

19. Ballonvaart en champagneontbijt in Cappadocië, Turkije.

20. Dagtrip langs de Amerikaanse D-daystranden in Bayeux, Frankrijk.