Gezelschapsspel spelen? Deze 6 kan je gratis downloaden Margo Verhasselt

08 april 2020

10u52 0 Vrije tijd Nood aan wat afleiding en lijkt een gezelschapsspel daar de ideale oplossing voor? Dan hebben we goed nieuws voor jou. Asmodee, uitgever en distributeur van spelen biedt vanaf nu enkele spelletjes online gratis aan. Het enige wat je moet doen, is ze downloaden en printen.

We zitten allemaal al enkele weken thuis en ons bezighouden wordt steeds moeilijker. Al schieten ze ons bij Asmodee te hulp. Ze hebben enkele gratis spelletjes uitgebracht die je simpelweg kan downloaden. De spelletjes behoren tot hun nieuw ‘Print & Play’-initiatief. Ze hebben momenteel zes gezelschapsspelletjes online geplaatst, maar het aanbod gaat nog uitgebreid worden.

Momenteel zijn deze spelletjes beschikbaar:

- Dixit: een geïllustreerd spel waarbij spelers op basis van raadselwerk punten verdienen. Aan de hand van geïllustreerde kaarten moeten spelers proberen raden welke kaart past bij de uitleg van de tegenstander. Doel van het spel: je tegenstander overtuigen van jouw verhaal.

- Dobble: Snelheid, concentratie en observatie zijn sleutelwoorden bij Dobble. In het spel moet je dezelfde symbolen proberen te vinden op een kaartje.

- Timeline Classic: een spel dat intuïtie en kennis combineert. Het spel bevat kaarten met belangrijke gebeurtenissen, ontdekkingen of uitvindingen van over de hele wereld en die moeten spelers in de juiste tijd op een tijdlijn plaatsen.

- Unlock!: Een spel dat geïnspireerd werd door escaperooms. Unlock! maakt gebruik van een eenvoudige app die je door verschillende scènes stuurt, objecten laat bekijken en puzzels laat oplossen.

- Cortex Challenge: Bij dit spel testen spelers hun geheugen, denkkracht en snelheid. Je krijgt 8 verschillende uitdagingen (van memory tot logica) voorgeschoteld en kan zo punten verdienen.

- Combo Color: bij het strategisch spel Combo Color vergroot je je gebied door de vakken op het spelbord in te kleuren terwijl je ook voorwerpen verzamelt en combineert om te winnen. Is het hele bord ingekleurd? Dan stopt het spel.

Spel spelen vanavond? Hier vind je alle spelletjes.