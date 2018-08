Gert De Mangeleer en Joachim Boudens vinden pand voor opvolger Hertog Jan TVM

31 augustus 2018

12u18 0 Vrije tijd Dat Hertog Jan, het driesterrenrestaurant van topchef Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens in Zedelgem, op 22 december de deuren sluit is al een tijdje geweten. De heren maakten eerder ook al bekend dat ze met een nieuw bistro concept L.E.S.S. (Love. Eat. Share. Smile.) komen en daar hebben ze nu een pand voor gevonden.

L.E.S.S. zal vanaf zijn opening in de Brugse binnenstad 'L.E.S.S. by Hertog Jan' heten en verhuist naar een pand op het volledig vernieuwde plein 't Zand in het hart van Brugge. Het Hertog Jan team is druk bezig met het uittekenen van de plannen voor hun nieuwe locatie en met het verder verfijnen van hun concept. L.E.S.S. by Hertog Jan Brugge wordt een all-day food concept waar je hele dag door terecht zal kunnen voor grote en kleine gerechten. Bistro L.E.S.S. op zijn huidige locatie aan de Torhoutse Steenweg in Sint-Michiels maakt later dan weer plaats voor een volledig nieuw concept.

Als alles volgens plan verloopt, opent L.E.S.S. by Hertog Jan in Brugge zijn deuren in het voorjaar van 2019.