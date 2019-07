Gepakt en gezakt: 5 handige inpaktips Margo Verhasselt

23 juli 2019

09u03 0 Vrije tijd Het pakken van een reiskoffer is een beetje als koken. Eens je de kleine trucjes en tips van de experts kent, wordt het een koud kunstje. Nog een vakantie op de planning staan? We geven enkele handige tips!

Bij de meeste lowcosmaatschappijen mag je handbagage niet meer dan 10 kg wegen en niet groter dan 55 x 40 x 20 cm zijn. Toch is het mogelijk om alles wat je nodig hebt voor een week vakantie in deze kleine koffer te proppen, zolang je maar slim inpakt.

1. Rol kleding op

Door T-shirts, bloesjes en andere kledingstukken op te rollen in plaats van op te vouwen, spaar je ruimte in je koffer én zullen ze minder makkelijk kreuken. Sla de zijkanten een paar centimeter naar binnen zodat je een rechthoek krijgt, en rol vervolgens op. Denk daarnaast ook na over welke stoffen je meeneemt op reis. Makkelijke materialen als chiffon en jersey kreuken niet en besparen je zo heel wat zorgen.

2. Schoenen inpakken

Is één paar schoenen op je bestemming echt te weinig? Pak dan extra schoenen in door er een badmuts omheen te doen. Zo blijft de rest van je kleding proper. Kleinoden zoals een zonnebril, juwelen, sokken of andere kleine spullen bewaar je trouwens best in je schoenen, zo bespaar je ruimte én voorkom je het risico dat ze kapot zijn wanneer je op je bestemming arriveert.

3. Juwelen die niet verstrengelen

Haal jij eens aangekomen ook altijd één grote knoop juwelen uit je tas? Dat kan je makkelijk voorkomen door je kettingen eerst door een rietje te halen en vervolgens pas vast te maken. Een andere optie is je juwelen eerst in plastic folie inpakken en vervolgens oprollen. Oorbellen hou je dan weer samen door ze in knoopsgaten vast te maken.

4. Wat met make-up?

Wil je zeker zijn dat er niets uitloopt in je koffer? Draai dan de dop van de fles, span er vershoudfolie overheen en draai vervolgens de stop er weer op. Je dure compactdoosjes bescherm je door binnenin een watje tussen de spiegel en het product te steken. Zo zal de oogschaduw of gezichtspoeder minder makkelijk breken. Zorg ervoor dat je een transparant, plastic zakje hebt en speciale kleine flacons. Hier giet je wat van je eigen je shampoo, zeep en gezichtscrème uit grote flessen in over. Stop dit bovenaan in je koffer zodat je het bij de veiligheidscontrole makkelijk kan bovenhalen mocht je enkel met handbagage reizen.

5. Speel op veilig

Reis je met meerdere koffers? Verdeel dan je kledij evenredig over beide valiezen. Steek niet al je ondergoed of T-shirts in één koffer, zo ben je zeker dat je altijd wat hebt om aan te trekken moest er een van de tassen verloren gaan. Belangrijke spullen zoals papieren, opladers en medicijnen steek je uit voorzorg ook het best in je handbagage. Zo ben je zeker dat je die altijd bij hebt. Als laatste is het belangrijk na te denken over je reisoutfit, trek de zwaarste stukken aan en beperk je tot neutrale stukken die je met alles kunt combineren.