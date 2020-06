Generation Z’ers gaan op TikTok in de clinch met millennials Margo Verhasselt

18 juni 2020

10u08 0 Vrije tijd Waar vorig jaar iedereen ouder dan 30 nog met ‘OK, Boomer’ het deksel op de neus kreeg, is er nu een heuse internetoorlog gestart tussen twee andere generaties: Generatie Z (geboren tussen 1995 en 2010) en de millennials (1980 en 1995).

Wat ‘Make love not war’ voor de hippies was, was ‘OK Boomer’ min of meer voor Generatie Z, schreef de Britse krant The Guardian nog in oktober. In de VS gebruikten jongeren het echt als een strijdkreet. Iedereen die in YouTube-video’s of – zoals de Amerikaanse president Trump – op Twitter kritiek gaf op de jongere generaties, kreeg een welgemikte ‘OK Boomer’ naar zijn hoofd.

“Boomer gaat eigenlijk meer over je persoonlijkheid dan over je geboortejaar”, zei een Amerikaanse tiener destijds tegen Euronews. Iemand anders viel hem bij. “Het is inderdaad een persoonlijkheidstype: iemand die geen nieuwe ideeën verdraagt, en vindt dat vroeger alles beter was.”

De strijdkreet was vooral te horen op TikTok. De app waarmee vaak lipsync-video’s worden gedeeld. Die was tot voor kort onbekend terrein voor iedereen boven de 25. Althans, tot de hele wereld plots in lockdown ging.

Harry Potter en avocadotoast

Millennials, die tussen 40 en 25 jaar oud zijn; maakten tijdens de lockdown de overstap naar TikTok, maar krijgen daar nu, net zoals de Boomers, het deksel op de neus. De Gen Z’ers lachen met de zaken waarvan de millennials houden: Van Harry Potter en avocadotoast tot de ooit o zo populaire quizzen van de Amerikaanse website BuzzFeed. Wie dacht dat de - zelfs overlappende - generaties hard op elkaar leken, heeft het dus écht goed mis.

Het begon allemaal toen TikTokker @wholesam een video postte met het onderschrift: “Stop met millennials te pesten! Ze zijn echt cool.” Waarna hij zelf met de typische puberfoto’s van millennials spotte.

(Lees verder onder de video.)



Al snel stroomden de reacties binnen waarop ook andere Gen Z’ers lachten met de typische gewoontes van millennials à la “Maak je geen zorgen, ze zullen dit toch niet zien. Ze hebben het te druk met BuzzFeed-artikels lezen over waarom de jaren 90 beter waren.” Maar daar blijft het niet bij: het platform wordt inmiddels overspoeld door video’s waarin de twee generaties elkaar uitdagen. Als dat maar goed komt...