Geen zin om te trainen? Zo motiveert Tom Boonen zichzelf om op de fiets te springen

Het zwaarste aan een sportsessie? Dat is eraan beginnen! Zelfs gepassioneerde sporters als Tom Boonen zouden op sommige dagen liever in hun zetel blijven liggen. Gelukkig kent de voormalige wielrenner enkeleom aan die verleiding te weerstaan. Ideaal als je een duwtje in de rug nodig hebt om de laatste kilometers van ‘ De Ronde van HLN ’ te vervolledigen.

Denk aan de beloning

“Nog beter dan in je zetel te blijven liggen is moe thuiskomen na een training, een goede douche nemen, lekker eten en dàn je zetel in duiken. Dat vooruitzicht alleen is al een uitstekende motivatie”, vindt Tom Boonen. “Weet ook dat beginnen echt het moeilijkste is. Toen ik dertig uur per week ging fietsen waren er veel dagen waarop ik niet zo veel zin had. Zeker in de winter. Maar eens je op weg bent valt het altijd heel goed mee. Gewoon vertrekken is dus de boodschap.”

Leg je gerief klaar

“Als je 's morgens al met lichte tegenzin je fiets uithaalt en merkt dat je een platte band hebt, kan dat het perfecte excuus zijn om niet te gaan trainen. Breng je fiets daarom de avond voordien in orde”, vervolgt de sportman. “Check je banden. Vul je bidons. Leg je snacks klaar. Dan moet je de volgende ochtend alleen nog maar aanzetten.”

Deel je lange rit op in blokken. Doe sprintjes, schakel een versnelling zwaarder, rijd een heuvel op. En daag jezelf uit om daarbij een steeds beter resultaat te halen Tom Boonen

Plan toffe tussenstops

“Het helpt ook om op voorhand na te denken over je fietsroute. Zeker als je niet voor een wedstrijd traint, maar gewoon voor je plezier gaat fietsen. Als je niet gebonden bent aan een streng schema kan je namelijk een tocht uitstippelen op basis van leuke tussenstops. Zoek aan welk terras je na een uur kan stoppen voor een koffie en waar je onderweg zal lunchen.”

Daag jezelf uit

“Heb je een lange rit voor de boeg? Deel die op in blokken. Ga bijvoorbeeld enkele minuten in een zware versnelling fietsen, doe korte sprintjes, rijd een heuvel op,... Daag jezelf uit om die oefeningen steeds beter te doen. Als je resultaat eens tegenvalt kan dat voor een mindere dag zorgen. Maar als je jezelf overtreft zal je de volgende keer des te meer zin hebben om opnieuw te gaan fietsen.”

Niet doen: muziek opzetten

“Wat ik absoluut niet zou aanraden om jezelf te motiveren, is muziek meenemen”, waarschuwt Boonen. “Op je fiets zijn je oren en ogen onmisbaar als sensoren. Ik ben een vriend verloren omdat hij door zijn oortjes een auto niet hoorde aankomen. Let daarmee op!”

Ga de uitdaging zelf aan! Maak een foto van je favoriete fietsroute en stuur hem door via het ‘Ronde van HLN’-platform.

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van de ‘Ronde van HLN’ in dit dossier.

Bekijk ons aanbod e-bikes en fietstoebehoren in de HLN Shop.

Lees ook:

“Energierepen of gelletjes onderweg? Pistolets zijn ook goed, hoor”: Tom Boonen beantwoordt vragen van onze lezers (+)

“Vergeet niet om je nieuwe binnenband eerst wat op te blazen”: Tom Boonen toont hoe je een lekke band vervangt (+)

“Veel beginnende fietsers zetten hun banden te hard”: Tom Boonen legt uit hoe je je fiets voorbereidt op een tocht (+)