Geen tuin? Zo kan je toch tuinieren, in planten en bloembakken Romke van de Kaa

11 mei 2018

16u01

Bron: AD 0 Vrije tijd Als je geen tuin hebt, kun je tóch tuinieren: in potten en bloembakken. Maar hoe houd je planten daarin levendig en mooi? Tuinexpert Romke van de Kaa geeft tips.

Bloeiende potplanten fleuren je terras of balkon hoe dan ook op. En ook in een 'gewone' tuin misstaan ze niet. Maar welke plant tiert welig in een pot? Dat hangt af van wat je er in de winter mee doet. Kun je potten 's winters tegen vorst beschermen of zelfs naar binnen brengen? Dan geldt: the sky is the limit. Ga anders voor eenjarigen.

