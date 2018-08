Geen tuin? Breng het oerwoud naar je interieur met een hippe "urban jungle" Nina Dillen

21 augustus 2018

17u44 1 Vrije tijd Eén eenzame cactus op de vensterbank volstaat niet langer. Vandaag zijn urban jungles hip, oftewel: een groen interieur propvol kamerplanten. En daar plukken ook plantenwinkels de vruchten van.

Naast de #toastavocado en de #soylatte, mag ook de #urbanjungle niet ontbreken in de feed van een beetje fatsoenlijke Instagrammer. De interieurtrend waarbij je een bescheiden oerwoud maakt van je woonst is al langer hip op sociale media, maar vindt nu ook zijn weg naar de modale huiskamer. "De verkoop van groene kamerplanten is bij ons het afgelopen voorjaar met 24 % gestegen," bevestigt woordvoerder Stéphanie Deleul van tuincentrum Aveve. "Voor bloeiende kamerplanten is dat 12 %. We trekken vooral een jonger publiek aan, met een voorkeur voor makkelijke planten die weinig verzorging nodig hebben."

