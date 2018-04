Geen saaie tweede week van de paasvakantie: de leukste doe-tips voor jou en je kroost Timon Van Mechelen

09 april 2018

16u59 0 Vrije tijd Niet van plan om de skilatten om te gorden of naar warme oorden te vertrekken tijdens de tweede week van de paasvakantie? Geen nood, er is ook in eigen land genoeg te doen om jezelf – en vooral je kroost – nog een hele week lang te entertainen. 7 verrassende doe-tips.

1. Een gratis digitale schattenjacht in Brussel

Rosie & Moussa is de eerste familiefilm van productiehuis Caviar, die een aangrijpend maar eigenlijk vooral grappig portret schetst van de vriendschap tussen twee buurtkinderen in Molenbeek. Alleen al omdat ‘hellhole’ Molenbeek eindelijk eens op een positieve manier in beeld wordt gebracht, is de film een aanrader. En om dat nog extra in de kijker te zetten, lanceert de film een gratis interactieve fotozoektocht door Brussel die je meeneemt in de voetsporen van de twee jonge vriendjes. Via het Instagramaccount van Rosie & Moussa kun je aan de hand van verschillende foto’s een wandeling van 5 km door onze hoofdstad maken. Elke foto bevat (verborgen) tips die jou en je kinderen langs onontdekte plekjes in Brussel brengen. Onderweg kun je verschillende Snapchat filters verzamelen, waar je aan het einde van de route een prijs mee kunt winnen.

Meer info: Facebook en Instagram.

2. Kunst op kindermaat

Nog tot het einde van de paasvakantie kun je in Oostende naar de expo gebaseerd op het boek ‘Grote Kunst voor Kleine Kenners’ van jeugdauteur Thaïs Vanderheyden gaan. Die bestaat uit twee delen, waarbij het eerste deel een expo-gedeelte is. Een aantal van de bekendste kunstwerken ter wereld werden door de schrijfster onder handen genomen op kindermaat, denk de Mona Lisa als varkentje of De Schreeuw van Munch als panda, met daarnaast het originele werk in het klein ernaast. Bij elk werk kun je een grappig verhaal beluisteren dat werd ingesproken door Warre Borgmans. Het tweede deel van de expo bestaat dan weer uit een speurtocht die je langs de kelders en het dak van Fort Napoleon brengt, op zoek naar de dieven van één van de schilderijen.

Meer info: visitoostende.be.

3. Combineer een musical met een bezoekje aan de Zoo van Antwerpen

De Zoo van Antwerpen blaast dit jaar 175 kaarsjes uit en viert dat met een musical over de dierentuin. In de aanpalende Koningin Elisabethzaal kun je nog tot 15 april naar ‘ZOO of Life’ gaan kijken. Zijn je kinderen moeilijk te overtuigen om naar een musical te gaan? De hoofdrollen zijn weggelegd voor Jelle Cleymans en Ghost Rocker Tinne Oltmans én een ticket geldt ook als toegangsticket voor de Zoo zelf. Klaar is kees.

Prijs: € 22,50. Meer info: zooantwerpen.be.

4. Circus tussen de kerktorens

Vaak kosten circusshows handenvol geld, maar voor het circusfestival Hopla! In Brussel betaal je geen cent. In zes verschillende wijken in de hoofdstad, bouwen verschillende circusartiesten deze week bruggen tussen de stad en het circus. Wat dat net inhoudt? Letterlijk artiesten die tussen de spitsen van een kerktoren bengelen, vreemde personages die over een waterfontein lopen, of clowns die jongleren in het midden van een plein.

Meer info: www.hopla.brussels

5. Springen aan de Kust

1.000 vierkante meter aan trampolines, wie zijn kinderen deze paasvakantie even heel blij wil maken, is bij Hangtime aan het juiste adres. In de gebouwen van het voormalige Explorado in Oostende opende eind vorig jaar het eerste trampolinepark aan de Belgische kust. En terwijl je kinderen al hun energie eraf springen, kun jij terecht in de Hang Out. Een daadwerkelijk gezellige bar, waar ze geen bordkartonnen frietjes en schrale koffie serveren, maar zelfgemaakte limonades, gezonde snacks en professioneel gezette latte ’s en cappuccino’s. Best of both worlds noemen ze dat.

Meer info: hangtime.be.

6. Pluk zelf je bloemen

Niet nieuw, wel altijd leuk: op de bloemenplukweide in Aartselaar pluk je van eind maart tot eind oktober elk jaar zelf je bloemen. Aangezien veldboeketten al een tijdje helemaal hip zijn, is dit een ideale manier om zelf een prachtig boeket samen te stellen. En dan ook nog eens voor minder geld. Voor 10 bloemen betaal je 5 euro, voor 20 bloemen ben je 9 euro kwijt. Er zijn emmers en snoeischaren aanwezig op de weide, dus je hoeft zelf niets mee te nemen. Op cash geld na, want je kunt er niet met de kaart betalen.

Meer info: bloemenplukweide.be.

7. Ontdek de geheimen van landgoed 'Alden Biesen'

Voor het derde jaar op rij opent landgoed Alden Biesen de deuren voor ‘Bilzen Mysteries’, een interactieve en virtuele wandeling waarbij je met een tablet in de hand en een hoofdtelefoon op, de 800 jaar geschiedenis van het kasteel ontdekt. Van de verwoestende brand tot dansende nimfen, alle geheimen van het domein komen via licht-, klank- en beeldeffecten tot leven. Soms spannend, maar even goed ook mooi en grappig. De wandeling duurt één uur en 20 minuten.

Meer info: bilzenmysteries.be.