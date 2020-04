Geen idee wat te doen tijdens het verlengde weekend? Deze escaperooms speel je gewoon vanuit je kot Nele Annemans

30 april 2020

Ondertussen al je favoriete Netflixseries uitgekeken, je huis al drie keer van onderen naar boven schoongemaakt en het gewone WhatsApperitieven een beetje beu? Dan hebben goed nieuws voor jou, tenminste als je een fan bent van escaperooms. De real deal zit er voorlopig niet in, maar er zijn ondertussen heel wat escaperooms die je ook vanuit je kot kan spelen. Dit zijn alvast enkele van onze favorieten. Meer tips vind je in onze thuisblijfgids

The Big Pursuit

Omdat escaperooms nu ook en masse de deuren moesten sluiten, besloot de bekende Mechelse escaperoom De Gouden Kooi om samen met enkele andere leden van de Belgische escaperoomfederatie een gratis online game te organiseren. Maak kennis met The Big Pursuit: een nieuw online ontsnappingsspel waarbij je je vanuit je zetel kan wagen aan tal van puzzels om zo criminele bendes op te rollen.

Benieuwd geworden? Alle informatie vind je hier.

Prison Escape

Jezelf een crimineel wanen kan je dan weer bij Prison Escape. Ook zij maakten voor de gelegenheid een online versie van hun bekende escaperoom. Daarin moet je net zoals in het echte spel proberen om samen met je handlanger Yuri Koblenko, die onschuldig vastzit in de gevangenis, te ontsnappen. Fun verzekerd!

Benieuwd geworden? Alle informatie vind je hier.

Harry Potter

Fan van Harry Potter? Dan is deze escaperoom vast en zeker iets voor jou. Omdat de bibliotheek waar de Amerikaanse Sydney Krawiec normaal gezien werkt ook noodgedwongen de deuren moest sluiten, besloot ze om een virtuele ‘Harry Potter’-escaperoom op poten te zetten. In het verleden werd de bibliotheek immers ook al verschillende keren omgetoverd tot een fysieke ‘Harry Potter’-escaperoom. Maar nu we met z’n allen in ons kot moeten blijven, zocht Sydney een oplossing zodat Harry Potter-liefhebbers toch nog van de escaperoom kunnen genieten. Zo ontstond haar online game waarin je je een eerstejaarsstudent aan Zweinstein waant, en je verschillende scenario’s moet doorlopen en verbanden moet leggen. Bovendien kan je het spel zowel alleen als tegen vrienden spelen.

Benieuwd geworden? Alle informatie vind je hier.

The Submarine

Ook het Nederlandse escaperoombedrijf Locked.Amsterdam kon niet langer open blijven en kwam met een virtuele oplossing. Zo transformeerden ze hun bekende escaperoom ‘The Submarine’, over een verdwenen Sovjet-onderzeeër, om tot een online videogame. Daarbij zijn alle puzzels hetzelfde gebleven en zo kunnen tot zes spelers van thuis uit meespelen. Dat gebeurt op twee schermen. Op het ene is een 360-graden-beeld van de hele kamer te zien. Op het andere verschijnt het beeld van de camera die een medewerker draagt en die de spelers zelf kunnen aansturen. Net zoals in real life dus!

Benieuwd geworden? Alle informatie vind je hier.

De Verloren Herinnering

Nog in Nederland staken verschillende mensen de koppen bij elkaar om je ook vanuit quarantaine te kunnen laten genieten van een uitdagende escaperoom. Zo werkten maar liefst 18 eigenaren van escaperooms samen om een gratis online spel te creëren. Het verhaal dat ze maakten neemt je zo mee naar de Tweede Wereldoorlog waarbij jullie een oude kist vol herinneringen terugvinden en moeten achterhalen wat die allemaal betekenen. Goed voor maar liefst 3 à 10 uur spelplezier!

Benieuwd geworden? Alle informatie vind je hier.