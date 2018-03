Geen geld om naar Disney World te gaan? Je kan het nu ook virtueel bezoeken Charlotte Dierckx

13u32 0 Vrije tijd Kan jij de keren dat je naar Disneyland Parijs bent geweest niet meer op één hand tellen? En droom je ervan ooit voet te zetten in de andere parken zoals Disneyland California, of nog beter Disney World? Dan maken deze virtuele tours van Google Street View jouw sprookjesdroom een klein beetje werkelijkheid.

Een retourtje naar Disneyland Parijs is duur, een retourtje naar Disney World nog veel duurder. Gelukkig hoeft dat niet te betekenen dat je nooit de wonderenwereld van je favoriete Disneyfiguren kan bezichtigen. Google Maps heeft namelijk 11 nieuwe Street View-kaarten uitgebracht van de geliefde themaparken. Breng een virtueel bezoekje aan het betoverende kasteel van Cinderella, wandel door Main Street U.S.A. of omring je door de natuur in Pandora, de wereld van Avatar.

Je vindt alle virtuele locatie op deze handige landingspagina.