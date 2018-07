Geen babysit of kamp? De leukste zomeractiviteiten voor je kind Geertrui Mayeur

31 juli 2018

07u49 0 Vrije tijd De vakantie is officieel halfweg. Kletsnatte pret was er dankzij de hitte al in overvloed. Maar wat kan je als ouder nog verzinnen om je kind een memorabele vakantie te bezorgen?

Kunstig ravotten

Op heel wat locaties in ons land spot je gratis kunstwerken. In Dendermonde brengt de familiezoektocht Viewmasters je langs 20 locaties waar straatartiesten hun gang mochten gaan. Aan de kust is er Beaufort, waarbij je je over de hele Belgische zeelijn kan vergapen aan installaties tussen de golven, op de dijk, op het strand. Of wat dacht je van het stadsfestival Play in Kortrijk, dat de stad nog tot 11 november omtovert tot één gigantische speelplek met 40 installaties? Online kies je zelf het thema van je route, van muzikaal over wild tot de verbeeldingsroute. Speelplezier gegarandeerd, zowel buiten als binnen! Voor een klein prijsje kan je in het Oostendse Fort Napoleon trouwens nog tot 16 september enkele van de belangrijkste schilderijen uit de moderne geschiedenis ontdekken in Grote Kunst voor Kleine Kenners. Met een doe- en notitieboekje ontpop je je tot een echte speurneus en ga je achter een kunstdief aan.

Festival Dranouter: kidsproof

De festivalmicrobe kan je niet vroeg genoeg te pakken krijgen. Festival Dranouter (3, 4 en 5 augustus) zet volop in op de jongsten, en tovert de Palace-tent – ’s avonds een danstempel – in de namiddag om tot kinderpaleis. Zo kan je mee musiceren met de Dranouterfanfare, een betoverende circusvoorstelling van Charel & Co bijwonen en genieten van dansinitiaties. Ook op het festivalterrein zélf zullen kinderen zich geen seconde vervelen, met allerlei speelinstallaties, een schietkraam dat tegelijk eendjeskraam is, kindvriendelijke acts, bizarre fanfares. In het gloednieuwe ecodorp maak je met dopjes van plastic flessen leuke buttons. Voor jonge ouders is er in De Voute een microgolf, een ververstafel, een knuffelzetel… Bovendien komen kinderen en jongeren jonger dan 12 komen gratis naar het festival, ze kamperen er ook gratis. Speciaal voor gezinnen en voor wie het iets rustiger mag, is er de Stille Camping. Nog een laatste tip: zet je kroost gehoorbescherming op en neem hen gewoon mee naar de optredens in de namiddag, en geniet!

Dagje Brussel: van koninklijk paleis over Brussel Bad tot Mini-Europe by Night

Voor één dag koning of koningin zijn? Nog tot 2 september kan het, want dan zet het Koninklijk Paleis tussen 10.30 en 15.45 uur gratis zijn deuren open voor het grote publiek. Alleen op maandag is het gesloten. Tegelijk loopt de wetenschappelijke expo ‘Verwondering’ waar ook Technopolis aan meewerkt. Twee vliegen in één klap.

Aan de Akenkaai kan je nog tot 12 augustus, behalve op dinsdag, genieten op Brussel Bad. Naast strandhutjes met drankjes en gerechten is er opnieuw sport, cultuur, kunst en ontspanning voor iedereen. Kinderen pikken er een voorstelling mee, nemen deel aan workshops en leven zich uit met de vele spellen. Op zondag kan je bootje varen. Brussel bereik je deze zomer trouwens het best met het openbaar vervoer, of met de Waterbus, die je dagelijks van Vilvoorde tot Brussel Bad brengt en je pal op het strand afzet.

Sluit je je dagje graag feeëriek af? Kom dan op zaterdag 4, 11 of 18 augustus langs en bezoek Mini-Europe by Night, een licht- en muziekspektakel in een Chinees jasje dat de gevels en tuinen van het miniatuurpark in een sprookjesachtige sfeer hult. Het spektakel start vanaf zonsondergang en eindigt met een vuurwerk vanaf 22.30 uur.

Nachtje Plantentuin in Meise

Van de ene verwondering in de andere tuimelen, je eigen kartonnen tent beschilderen er ’s avonds ook nog eens in slapen, na een adembenemende avondshow, een fakkeltocht en kampvuren. Dat is WonderWeekend op 17, 18 en 19 augustus in de Plantentuin van Meise in een notendop. Maar even goed kan je los gaan in een échte hooizolder, een kilometer wandelen op het ‘Verwonder-Je-Voeten-Pad’, straatartiesten aan het werk zien of checken welke vijf boeken er op verrassende wijze tot leven komen. Zalig voor zowel kinderen en ouders. Boek nu je pas voor 24 uur toegang, want voor zaterdag is er al een wachtlijst.

Wakeboarden

Toch nog verkoeling nodig? Aan het Galgenweel in Antwerpen kan je deze zomer elke dag vanaf 13 uur wakeboarden bij Wake-Up Cable. Kinderen die het willen leren (8-14 jaar), kunnen op zondag van 10.30 tot 12 uur een sessie volgen voor € 30. Reserveer zeker vooraf online je plekje. Materiaal kan je meebrengen of ter plaatse huren. Een tweede locatie van Wake-Up Cable is de Royal Belgian Sailing Club in Destelbergen.