Gedaan met de pret: dit vergeten Belgen het vaakst op hun vakantiebestemming VW

13 juni 2019

14u57 0 Vrije tijd De zomer staat voor de deur en dat betekent traditioneel dat het voor heel wat Belgen aftellen geblazen is naar hun jaarlijkse vakantie. Ook dit jaar zullen velen van hen die doorbrengen in een hotel, maar niet iedereen slaagt erin om na afloop van de vakantie ook alle persoonlijke spullen weer mee naar huis te nemen. Touroperator Corendon geeft daarom in de aanloop van de zomermaanden graag een geheugensteuntje van de 7 vaakst vergeten spullen in hotelkamers. Hou onderstaande checklist zeker bij de hand voor je uitcheckt!

1. Tablets/telefoons

Hoewel we niet meer zonder lijken te kunnen, blijken telefoons (en tablets) toch veelvuldig vergeten te worden in hotelkamers of aan boord van het vliegtuig. Controleer dus zeker of je je telefoon, tablet en je opladers mee hebt voor je de hoteldeur achter je dichttrekt.

2. Speelgoed

Als je met kinderen reist, ben je maar beter extra alert. Knuffels en favoriete speelgoedjes lijken namelijk moeiteloos hun weg te vinden naar verborgen plekjes onder kasten, bedden of lakens. Niet verrassend dus dat knuffels op de tweede plaats staan. Om te vermijden dat je vliegtuigreis plots eindeloos lijkt, hou je dat maar beter in de gaten. Een gewaarschuwd ouder, is er twee waard.

3. Sleutels

Het zal je maar overkomen. Thuiskomen na een heerlijke vakantie en dan plots beseffen dat je auto- of huissleutels nog in je hotelkamer liggen of tussen de zetels van het vliegtuig gekropen zijn. Ook al had je je sleutels op reis niet nodig, thuis komen ze meer dan van pas.

4. Zwemkledij

Een andere klassieker is zwemkledij. Na een laatste verfrissende duik hangen zwembroeken of bikini’s nog snel te drogen op het balkon. Vele hotelgasten vergeten om daar nog een kijkje te nemen voor ze vertrekken en laten als gevolg hun badkledij ongewild achter.

5. Portemonnee

Ook portefeuilles worden vaak goed opgeborgen in het kluisje van de hotelkamer of in de zetel voor ons op het vliegtuig. Daar zitten ze zo goed verstopt, dat sommige reizigers ze ook weer vergeten mee te nemen. Check dus zeker of je je portemonnee op zak hebt voor je je kamersleutels overhandigt of van boord stapt.

6. Souvenirs

Aan een deugddoende vakantie houden heel wat Belgen ook graag een fysieke herinnering over in de vorm van een souvenir of een leuke Instax-foto. Het zou zonde zijn mocht je die nu net achterlaten op je vakantiebestemming …

7. Sieraden

Tot slot sluiten juwelen het rijtje van vaakst vergeten voorwerpen. Ook oorbellen, ringen en armbandjes verdwijnen namelijk algauw naar verborgen of vergeten hoekjes van de hotelkamer. Hoe kostbaarder die juwelen, hoe meer ze de vakantiepret zouden bederven mocht je ze vergeten.