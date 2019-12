Gasten over de vloer op kerstavond? Zo loopt je diner niet in de soep Margo Verhasselt

23 december 2019

09u55 1 Vrije tijd Falalalalalala. Ah de kerstperiode, met z’n lichtjes, cadeautjes en gezellige etentjes, is er iets om niet van te houden? Jazeker, de stress die je krijgt wanneer iedereen bij jou aan de feestdis aanschuift. Met deze tips houd je het hoofd koel.

1. Plan

Open deuren intrappen? Kunnen we. Maar een goed voorbereid mens is er wel degelijk twee waard. Maak een goede planning op voor je gasten arriveren. Hoe meer je doet voor het echt feest plaatsvindt, met hoe minder stress je straks zal moeten afrekenen. Hou koopjes in het oog bij de supermarkt, snij groentjes op voorhand, maak het dessert de avond voordien en selecteer al een playlist met gezellige liedjes.

2. Less is more

De eerste keer dat je een feestje organiseert? Hou dan het eeuwenoude principe ‘less is more’ in je achterhoofd. Je moet écht niet alles uit de kast halen om indruk te maken op je gasten.

3. Vergeet de drank niet

Het is een veel voorkomend scenario: je bent druk in de weer in de keuken, je gasten staan voor de deur en plots besef je het: je drank staat niet koud. Om te voorkomen dat je genodigden moeten klinken met een warm glas bubbels zet je het best nog voor het koken enkele flesjes koud.

4. Dek de tafel de avond voordien

Voorkom dat je als kip zonder kop de vorken en messen aan de foute kant legt en dek je tafel rustig de avond voor je gasten arriveren. Je kan beter je tijd nemen en je hoeft je achteraf geen zorgen meer te maken.

5. Kies voor een buffet

Geen zin om een vijfgangenmenu te serveren? Waarom kies je dan niet voor een buffet? Je gasten hebben de kans om zelf te kiezen wat er op hun bord komt en jij kan daarnaast gezellig mee tafelen in plaats van achter het fornuis te zwoegen.

6. Bied geen excuses aan:

‘Sorry, de saus moest eigenlijk dikker zijn’ of ‘het vlees moest een tikkeltje warmer geserveerd worden’. We zijn van nature gewend om ons continue te excuseren. Zeg wat minder sorry en laat je gasten gewoon genieten van de avond. De kans is groot dat zij die kleine foutjes niet eens opmerken.