Gaan met die banaan: met deze DIY boxen hou je jezelf en de kids creatief bezig! VW

26 maart 2020

Wat doe je als je zelf net een bedrijfje uit de grond stampte, maar al heel snel weer de deuren verplicht moet sluiten door de coronacrisis? Het overkwam Lies en Evi, de dames achter StudioFluo.

Lies en Evi zijn halftijds stewardess. Een droomjob, al betekent het ook dat ze door hun moeilijke werkschema’s nooit een hobby konden uitoefenen op een vaste dag. Om daar een mouw aan te passen, namen de boss ladies zelf het heft in handen, en openden ze recent een creatief workshopatelier in Antwerpen. Je volgt er onder andere workshops handletteren, planten verzorgen en stekken, keramiek, vilten, linosnede, modeltekenen, zeefdruk of je kan er yogalessen volgen. Aan hun creatieve project kwam echter bruusk een einde, in de vorm van corona. “We hadden aan elke hobbel in ons pad gedacht, alleen niet aan een pandemie... raar hé!?”, vertelt Lies. “Het was echt even slikken... totaal geen workshops meer MOGEN organiseren...”

Gelukkig bleven beide dames niet bij de pakken zitten, en begonnen ze met het bedenken van een hele reeks originele DIY knutselpakketten, die aan huis geleverd worden. “We willen staan voor een nieuwe generatie ondernemers of starters die vallen, zand bijten (met zelfmedelijden voor even & een pakske wenen) en er dan gewoon voor gaan! #gaanmetdefluobanaan is ons motto!”

In de webshop van StudioFluo vind je momenteel 10 originele DIY pakketten, die net iets anders zijn dan de gewoonlijke knutselbox. Wat dacht je bijvoorbeeld van een box met alle materialen om lepels te leren snijden. Of een DIY doosje vol spullen om je eigen herbarium te maken? Ook aan de kinderen werd er trouwens gedacht. Voor hen zit er bijvoorbeeld een pakket in het aanbod om een macramé regenboog te maken. Eén ding is zeker: tijdens deze quarantainetijd haal jij je meest creatieve kant naar boven.

Ook zin gekregen om met je handen aan de slag te gaan? De DIY boxen kan je in de webshop van Studio Fluo bestellen.