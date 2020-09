Ga binnenkijken bij interieurarchitecten of luister een mamapodcast: 6 weekendtips die je de regenbuien doen vergeten David Devriendt

26 september 2020

10u04

Bron: NINA 0 Vrije tijd Weekend, halleluja! Op het weerbericht prijken een paar regenbuien, maar dat betekent daarom nog niet dat je weekend in het water valt. Wij verzamelen zes tips, geschikt voor elke weersomstandigheid. Van voer voor een heerlijk rustmoment in de sofa tot cultureel verantwoord of inspirerend plezier buitenshuis waarbij je toch droog blijft. En psst, interieurliefhebbers: jullie worden verwend dit weekend.

1. Levenslessen van Evi Hanssen

Samen met vijf andere BV’s maakte Evi Hanssen een zeilreis naar de andere kant van de wereld voor een tv-programma. In ‘Ergens onderweg’, haar allereerste boek, koppelt ze anekdotes van die trip aan haar levensinzichten.

Evi: “Ik ben altijd al bezig geweest met de vraagstukken van het leven. Toen ik op die zeilboot zat, besefte ik dat ik veel van de dingen die ik meemaakte rechtstreeks, kon toepassen op mijn leven. Die reis gaf me het zetje om mijn eigenwijze kijk op het leven in een boek te gieten. De bedoeling is dat iedereen er iets van zichzelf in herkent – ook als je niets met zeilen hebt – en getriggerd wordt om op een andere manier naar een obstakel te kijken. Wat ik zelf vooral heb geleerd? Dat geluk alleen bij jezelf en je dichte omgeving te vinden is, en niet aan de andere kant van de wereld.”

‘Ergens Onderweg’ van Evi Hanssen (Uitgeverij Horizon, 22,99 euro). Online te koop.

2. Maak het thuis gezellig

Jawel, het is zover. Vanaf volgende week worden die zalige zomeravonden herfstavondjes. Beter om ze zo knus mogelijk te maken! Sfeerlicht doet veel. Zo komt Philips Hue met een update van hun tafellamp ‘Iris’ die je meer dan ooit kan dimmen.

119,99 euro (in roze uitvoering), philips-hue.com.

3. Mama’s vertellen over hun leven

Moeders der Lage Landen, verenigt u. ‘Onder Mama’s’ is een nieuw online platform waar zowel aanstaande als ervaren mama’s ervaringen – goed of slecht – kunnen delen in clubjes. Er is ook een podcast.

Lees meer en luister op ondermamas.be.

4. Openhuizendag

Binnengluren bij een ander. Wie doet het niet graag? Deze zondag kan het volstrekt legaal, want dan tonen 65 (binnenhuis)architecten hun projecten aan al wie inspiratie wil opdoen of gewoon curieus is. Wel even registreren!

Registreer op mijnthuisopmaat.be

5. Jelle Cleymans doet het even alleen

In zijn nieuwe theatervoorstelling ‘Alleen in het ruime sop’ blikt de acteur-zanger terug op de periode toen hij heel bewust koos voor zijn vrijheid en alleen door het leven ging.

Dit weekend vindt de première plaats in Ravels, check de daaropvolgende speeldata op garifuna.be.

6. Op tapijtenjacht

Haar hoofdjob is modestyliste bij de VRT, maar Saskia Dekkers (@saskia—dekkers op Instagram) maakt ook unieke tapijten van schapenvacht. Haar pop-up is dit weekend nog open. Er zijn ook kussens en sweaters.

Kloosterstraat 167, Antwerpen.