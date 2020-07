Fris, fruitig en gewoon bizar: vrouw wast fruit en groenten in vaatwasser Margo Verhasselt

12 juli 2020

13u01 0 Vrije tijd Ah, de vaatwasser. Wat een handig ding. Geen uren discussie meer over wie de afwas moet doen: gewoon spullen inladen, op een knopje drukken en klaar is kees. Dat is ook wat een TikTokster gedacht moet hebben wanneer ze haar machine inlaadde met fruit en groenten.

‘Waarom zou je dit in godsnaam doen?’, horen we je denken. En eerlijk, we stelden ons dezelfde vraag. De vrouw vult haar machine met groenten en fruit en doet vervolgens wat azijn in het kleine vakje waar normaal gezien het afwasblokje steekt. Een gemakkelijk trucje om de lekkernijen goed te wassen, klinkt het.



