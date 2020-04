Foto’s van Andy Warhol onder de hamer voor het goede doel Margo Verhasselt

28 april 2020

09u02 0 Vrije tijd Veilingshuis Christie’s en de Andy Warhol Foundation slaan de handen ineen voor de ‘Andy Warhol: Better Days’-verkoop. Zo’n 60 foto’s van de kunstenaar worden geveild voor het goede doel, de opbrengsten gaan naar Amerikaanse artiesten die getroffen werden door het coronavirus.

Christie’s en de Andy Warhol Foundation werken samen om artiesten die in de problemen raakten door de pandemie, uit de nood te helpen. Samen verzamelden ze een collectie van 60 originele foto’s van Andy Warhol. Warhol gebruikte fotografie vaak als basis voor zijn kunstwerken en is vooral gekend voor zijn foto’s van New York van in de jaren 70 en 80. Van zelfportretten tot foto’s van bloemen en motieven, de collectie weerspiegelt de schoonheid van alledaagse dingen.

Maar de collectie bevat ook echte pareltjes: zo zit er een zelfportret van Warhol bij, dat geschat wordt op zo'n 50.000 dollar (46.200 euro) en een polaroid van de in België geboren kunstcurator Henry Geldzahler. Daarnaast worden ook kiekjes van Warhol’s honden Archie en Amos onder de hamer gebracht.

De veiling gaat van start op 28 april en eindigt op 6 mei.