Foodporn for dummy’s: expert onthult waarop je moet letten als je eten fotografeert

Vijf jaar geleden had Virginie Schoelinck (34) een administratieve job op een kantoor en had ze zelden een fototoestel in de hand. Het contrast kan bijna niet groter: nu werkt ze zelfstandig als foodfotograaf en deelt ze op Instagram de ene delicatesse na de andere. Met succes, want ze heeft al meer dan 12.200 volgers achter zich geschaard.

“Het is een uit de hand gelopen hobby”, vertelt ze ons. “Ik heb altijd graag gekookt. Vijf jaar geleden kwam ik op het idee om al mijn gerechten te bundelen op een blog, A Spoonful of Happiness. Die site was bedoeld voor vrienden die me regelmatig om lekkere recepten vroegen. Niet veel later maakte ik een Instagramaccount en kreeg ik steeds meer volgers. Toen ik spontaan een betaalde opdracht kreeg, besefte ik dat ik er zelfs geld mee kon verdienen. Zo is de bal aan het rollen gegaan."

In september komt er zelfs een boek: ‘Pimp your food’. Die gaat - je raadt het al - over de kunst van het dresseren, assembleren en fotograferen van eten. “Mensen denken dat je een peperdure camera nodig hebt om mooie foto’s te maken. Niet dus. Ook met een smartphone en enkele eenvoudige tips kan je prachtige plaatjes maken.”

Hoe je dat precies doet? Virginie geeft enkele praktische tips.

1. Vergeet niet om de lens schoon te maken

Virginie: “Als je, net als ik, veel in de keuken staat, is de lens van je smartphone snel besmeerd met vuil. Je staat immers boven dampende potten te roeren, je hebt vettige vingers, ... Die vochtigheid en vettigheid op de lens zorgen voor een onscherpe waas op je foto’s. De lens schoonmaken met een brillendoekje of je T-shirt kan een wereld van verschil maken.”

2. Kies het juiste perspectief

“Veel mensen zetten hun telefoon loodrecht op tafel. Pal voor het bord. Maar smartphones hebben een groothoeklens, waardoor dit perspectief niet flatterend is. Je kiest beter voor een ander camerastandpunt. Schuin van boven, waarbij je een hoek van 30 of 40 graden maakt met je bord, is een topper. Het vogelperspectief is eveneens een goede optie. Hierbij maak je een topshot van bovenaf. Leuk weetje: vroeger werd er zelden gefotografeerd vanuit dit standpunt. Het vogelperspectief is pas populair geworden sinds de komst van de smartphone-fotografie.”

3. Dit doe je beter niet

“Sommige smartphones hebben een portretstand. Dit zorgt ervoor dat de achtergrond van je foto wazig wordt. Dit kan een mooi resultaat geven, maar ik ben geen fan. De reden: vaak ligt de focus verkeerd en worden belangrijke delen flou, terwijl die net scherp moeten zijn. Goed opletten dus als je deze functie gebruikt”, vertelt Virginie.

“De flits-functie moet je absoluut mijden. Dit zorgt voor overbelichting en harde schaduwen. Bovendien veranderen de kleuren van je gerecht, en dat is het laatste wat je wilt. Ook inzoomen is not done met een telefoon. Als je dat doet, verliest je foto pixels en kwaliteit. Het is beter om dichter bij je onderwerp te staan of een normale foto te nemen, en die daarna bij te snijden.”

4. Roep een hulplijn in voor de juiste compositie

“Activeer de gridfunctie van je telefoon. Dat kan heel simpel bij de camera-instellingen. Gelukt? Dan verschijnt er automatisch een raster wanneer je een foto wil maken. Dit raster kan je gebruiken om de regel van drie toe te passen. Hierbij heb je twee horizontale en twee verticale lijnen die je beeld verdelen in negen gelijke vakken. Ook heb je vier snijpunten in het midden. Als je het onderwerp van de foto op één of meerdere van die snijpunten plaatst, heb je meer kans op een sterk beeld.”

5. Doe alle lichten in huis uit

Daglicht is foodporns beste vriend. Virginie: “Schakel alle lichten in huis uit en ga bij een venster staan. Hou maximum een metertje afstand. Let wel op dat de zon niet pal voor het raam staat, want rechtstreeks zonlicht creëert harde schaduwen op je foto, en dat is niet zo mooi. Eventueel kan je een witte outfit aandoen, of een isomoplaat of een stuk wit karton op de achtergrond zetten. Die kaatsen het licht terug waardoor de schaduwen minderen en het eten een frisse sprankeling krijgt.”

“Op een zonnige dag kan je ook een plekje in de schaduw of onder een parasol zoeken. Daar kan je knappe, heldere foto’s maken."

6. Overdrijf niet met props

“Drukke gekleurde borden leiden de aandacht af van je gerecht. Idealiter start je met een collectie witte basics, of borden, bestek, potjes, glazen in aardetinten. Vermijd glanzende borden of bestek, want dat geeft een weerspiegeling. Bij mat servies heb je dat niet.

“Houten plankjes zijn eveneens leuk om mee te werken. Maar controleer dat het hout geen oranje kleur heeft. Eten, zoals cake of koekjes, heeft vaak een oranje tint. Combineer je die twee, dan gaat dat vloeken."

7. Experimenteer met backdrops

“Je bord moet natuurlijk ergens opstaan. Fotografen gebruiken backdrops, oftewel ondergronden en achtergronden. Dit kan van alles zijn: tegels, vinyl met een leuk printje, metalen platen of houten planken. Bij een houthandelaar kan je planken kopen en die vervolgens een likje verf geven. Simpel en goedkoop!”

8. Prop je bord niet vol

Wie z'n kookkunsten aan de wereld wil tonen, moet ook zien dat de borden aantrekkelijk gedresseerd zijn. Less is more is een goed motto, vindt Virginie. “Ik raad aan om voorgerecht- of dessertborden te gebruiken, die zijn een maatje kleiner dan de standaardborden. Zo krijg je niet alleen meerdere bordjes op één foto, maar mensen zijn ook geneigd om kleinere porties op te scheppen. Dat ziet er verleidelijker uit dan een overvol bord.”

9. Denk aan de gouden trucjes

“Er circuleren horrorverhalen dat stylisten eten insmeren met schoensmeer en dergelijke om een mooiere foto te maken, maar dat wordt gelukkig niet (meer) gedaan”, lacht Virginie. Al zijn er andere hulpmiddeltjes om een perfecte foto te maken. “Gebruik een plantenspuit met water voor je groenten en fruit. Sta niet te dicht! Het is niet de bedoeling dat je je eten een douche geeft. Maar enkele fijne druppeltjes laten je fruit en groente er extra crispy uitzien.”

“Soms neemt fotograferen best wat tijd in beslag. Dan wordt het eten koud of droogt het uit, en dat zie je op de foto. Om dat te vermijden kan je vlees zoals een gebraden kip voorzien van een laagje olijfolie. Dat geeft meteen een glanzende structuur.”

“Torentjes van pannenkoeken of gelaagde hamburgers doen het ook goed op Instagram. Wist je dat er quasi altijd tandenstokers tussenzitten, om er voor te zorgen dat de lekkernij recht blijft staan? Zonder tandenstokers zou het automatisch plaatje - letterlijk en figuurlijk - ineenzakken. “

10. Wat als je zelf op de foto staat?

“Draag een jeanshemd of een blauw kleedje. Blauw komt amper voor in eten, waardoor je outfit voor een mooi contrast zorgt met de delicatesse op de foto. Kledij met drukke prints leiden af.”

11. Pas de juiste tools toe om je foto te bewerken

“Gebruik geen filters”, tipt Virginie, “want die geven je maaltijd een rare onnatuurlijke kleur. Als ik een foto wil pimpen op mijn smartphone, hanteer ik altijd de app Snapseed. Die is gratis beschikbaar voor Android en iOs.”

“Waarom ik Snapseed zo geweldig vind? Het is gebruiksvriendelijk en je kan er zotte dingen mee doen. Je kan textuur toevoegen, prutsen aan belichting, contrast, schaduwen, ... Er is zelfs een penseeltje om heel lokaal dingen lichter of donkerder te maken, zonder dat je de rest van de foto beïnvloedt. Een nadeel van smartphonefoto’s is dat de groothoeklens het perspectief een beetje vervormd. Ook dit kan je rechttrekken via deze app.”

“Het is echt simpel: je opent de app en voegt een foto toe. Dan zie je onderaan drie functies: looks, tools en exporteren. Looks mag je compleet negeren, want dat zijn filters. Klik op tools en dan zie je allerlei mogelijkheden om je foto te verbeteren. Ik gebruik altijd de eerste optie: afstellen. Daar kan je de helderheid, het contrast, de verzadiging, de sfeer, schaduwen en warmte aanpassen. Als je daar wat aan sleutelt, zal je zien dat je foto er meteen een pak beter uitziet.”

Meer info vind je op de website van Virginie. Je kan er ook online courses volgen om de kunst van het dresseren en fotograferen onder de knie te krijgen.