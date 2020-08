Phubbing Gesponsorde inhoud Focus kwijt door je smartphone? Zo houd je meetings efficiënt Aangeboden door Telenet

04 augustus 2020

08u00 89 Vrije tijd Het is soms zo al moeilijk genoeg om je hoofd erbij te houden tijdens het werk. Als er dan plots een notificatie tevoorschijn springt op je smartphonescherm, is het helemaal om zeep. We maken ons allemaal wel eens schuldig aan phubbing (samentrekking van ‘phone’ en ‘snubbing’), waarbij we meer bezig zijn met onze smartphone dan onze werkomgeving. Niet bevorderlijk voor je resultaten en allesbehalve aangenaam voor de collega die net aan het woord was. Niets aan te doen? Toch wel! De volgende tips helpen je komaf te maken met phubbing tijdens het werk.

Maak duidelijke afspraken

Spreek daarom af met je team wanneer smartphones gewenst zijn en wanneer niet. Kunnen ze helpen tijdens een brainstorm of leiden ze juist af? Wanneer is het oké om een privételefoontje te doen op het werk? En wat wordt er verwacht tijdens een vergadering of een videomeeting? Als je heldere afspraken maakt en die communiceert, is het makkelijker om zelfregulering toe te passen.

Leg telefoons weg tijdens een vergadering

Vraag bij de aanvang van elke meeting aan de deelnemers om hun smartphone weg te stoppen, uit te schakelen of op stil te zetten. Helemaal op stil, want ook de trilstand kan behoorlijk afleidend zijn.

Houd ook je online meetings efficiënt

Tijdens videocalls heb je minder controle over smartphonegebruik. Het is dus moeilijker om af te leiden of iedereen met volle aandacht bij de meeting is. Wel kan de persoon die de meeting leidt oproepen om de telefoons omgekeerd in beeld te leggen, zodat er een vorm van peer pressure ontstaat. Je maakt het leuk door een ludiek codewoord af te spreken, dat je uitroept wanneer je ziet dat iemand op zijn of haar smartphone bezig is.

Dringend telefoontje? Stoor de rest niet

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat je een dringend telefoontje krijgt tijdens een overleg. Misschien wacht je op belangrijk nieuws, of belt een klant. Tijdens een fysieke vergadering laat je dat even weten en loop je de vergaderruimte uit. Gebeurt het tijdens een online meeting, vergeet dan niet om je microfoon op mute te zetten en uit beeld te gaan. Niets zo vervelend als een collega die zijn microfoon aan laat en zo de vergadering kaapt.

Motiveer je collega’s

Herinner elkaar aan de afspraken op het werk omtrent smartphonegebruik, en elimineer samen stoorzenders. Notificaties uitschakelen is een enorme hulp.

Wees tolerant voor elkaar

We maken ons allemaal wel eens schuldig aan phubbing. Wees dus niet meteen op je tenen getrapt als je hiermee geconfronteerd wordt. Zeker omdat de ene persoon phubbing als storender en onbeleefder ervaart dan de andere. Lijkt het jouw collega niet te deren? Spreek hem of haar vriendelijk aan en leg uit hoe dat bij jou overkomt. Stop eventueel even midden in je uitleg, en vraag: ‘Zal ik wachten tot je je bericht hebt geschreven?’ Oprecht zijn werkt altijd.

