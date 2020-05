Fitnessapp laat je trainen voor de apocalyps Margo Verhasselt

01 mei 2020

17u45 1 Vrije tijd Heb je jouw woonkamer de voorbije weken ook omgetoverd tot yogastudio of persoonlijke fitness, maar mag het zo nu en dan wel wat meer zijn? Dan hebben we een tip die jouw sportsessies wat kan opleuken. De fitnessapp ‘Apocalypse Survival Training’ laat je immers trainen in een waanzinnig scenario.

De fitnessapp ‘Apocalypse Survival Training’ zorgt voor een grappige afwisseling bij het sporten. Dankzij de tool kan je jezelf immers teleporteren naar een andere wereld, waardoor je even vergeet hoe hard je eigenlijk aan het sporten bent. “Ik kreeg het idee om mijn schrijf- en fitnesservaring te combineren”, vertelt bedenker Adele Anderson aan Metro UK.

In de app ben je een geheime agent die Londen moet redden van aliens. Je hebt geen tools nodig om de work-outs uit te voeren, de oefeningen zitten automatisch in het spel verwerkt. “We hebben ervoor gezorgd dat dankzij ons spel mensen echt even mentaal en emotioneel kunnen ontsnappen.” En dat doen ze via drie soorten work-outs: lopen, circuits en yoga- en stretchoefeningen. Daarnaast kan je tijdens het sporten gemakkelijk de audio en de beelden volgen.

“Ik hoop dat we hiermee mensen die sport haten kunnen overtuigen dat het wél leuk kan zijn”, vertelt Adele. “Daarnaast willen we hen helpen reflecteren over hoe goed dat is voor hun algemene gezondheid.”

De app is beschikbaar voor IOS en Android.