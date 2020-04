Fietsexpert geeft advies bij de aankoop van een fiets: deze modellen zijn hun geld waard

Wie in deze tijden even naar buiten gaat, merkt het meteen. Heel wat mensen kiezen voor de fiets om toch wat in beweging te blijven. Maar wat zijn nu de beste fietsen op de markt? Waarop moet je letten bij je aankoop? En welk budget moet je voorzien? Fietsexpert Joeri Wannijn geeft meer uitleg.

Vrije tijd Wie in deze tijden even naar buiten gaat, merkt het meteen. Heel wat mensen kiezen voor de fiets om toch wat in beweging te blijven. Maar wat zijn nu de beste fietsen op de markt? Waarop moet je letten bij je aankoop? En welk budget moet je voorzien? Fietsexpert Joeri Wannijn geeft meer uitleg.

Een fiets voor elk profiel

Om een geïnformeerde keuze te kunnen maken, moet je uiteraard goed weten wat je met je fiets zal doen. Joeri Wannijn, Fietsen Jowan: “Dient je fiets enkel voor fietstochtjes in het weekend, dan kan een lichte fitnessbike volstaan. Dient de fiets ook voor dagelijkse verplaatsingen, dan kom je eerder uit op een stadsfiets. Mag het wat uitdagender of sportiever, dan beland je bij de koersfiets, mountainbike of gravelbike. Uiteraard speelt ook de keuze tussen elektrisch of niet-elektrisch.”

Fitnessbikes voor de ultieme ontspanning

Fitnessbikes zijn ideaal voor wie de fiets enkel gebruikt voor de zogenaamde ‘weekendritjes’. Het zijn lichte en wendbare fietsen, met een recht stuur en iets bredere banden dan een koersfiets. Daardoor kan je ook op minder goede ondergronden, zoals kasseien, comfortabel fietsen.

Fitness bikes zijn iets minder duur dan stadsfietsen. Vanaf 600 euro heb je al een kwalitatief exemplaar Joeri Wannijn

Joeri Wannijn: “Fitnessbikes zijn iets minder duur dan stadsfietsen. Vanaf 600 euro heb je al een kwalitatief exemplaar. Kies je voor een carbonuitvoering, dan wordt het wel duurder. Let zeker goed op de zitpositie. Als je een rechte houding gewoon bent, dan is zo’n sportievere positie wel even wennen. Je moet ook de keuze maken of een voorvering voor jou echt een must is, aangezien die wel wat gewicht toevoegt.”

Wie zich beperkt tot weekendritjes, heeft geen vaste verlichting of andere accessoires nodig. Dat maakt de fiets lichter. Joeri Wannijn: “Stevens Bikes heeft een heel breed gamma van fitnessbikes. Ze trekken die reeks door naar stadsfietsen, maar daar zit dan wel een naafdynamo in, vaste spatborden, verlichting … Voor het segment fitnessbikes kan ik zeker de merken Stevens Bikes, Specialized of Cannondale aanraden, zoals de Cannondale Treadwell 2 Remixte of de 4X Lady van Stevens Bikes, beide rond de 700 euro.”

De stadsfiets voor verplaatsingen van alledag

Mensen die de fiets zowel voor alledag als voor fietstochtjes gebruiken, kiezen het best voor een lichte trekkingfiets, een mix tussen een fitnessbike en een stadsfiets. Joeri Wannijn: “Santos is daarin echt een topmerk. Zij werken ook à la carte, bijvoorbeeld voor mensen die met hun fiets verre reizen willen maken. Ook Stevens Bikes, Koga en Thompson hebben hierin een uitgebreid en kwalitatief gamma. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Koga F3 5.0 (zo’n 1.600 euro) of de 6X Lite Tour van Stevens Bikes (zo’n 1.000 euro). Voor een goede fiets in dit segment variëren de prijzen tussen 700 euro en 2.000 euro (of duurder, voor een echt op maat gemaakte, gespecialiseerde fiets). Iets duurder dus dan fitnessbikes, maar je kan er ook meer mee doen. Hou er wel rekening mee dat zij iets zwaarder en minder wendbaar zijn dan fitnessbikes.”

Ook hier is de zitpositie belangrijk. Met de iets sportievere zitpositie op een trekkingfiets kan je meer tempo maken. Staar je tot slot niet blind op het zadel, dat is gemakkelijk te vervangen.

Gravelbikes veroveren de markt

Wie zich wil wagen aan meer uitdagende ritten, kan kiezen voor een koersfiets voor beginners of voor een mountainbike, maar tegenwoordig is een gravelbike ook heel populair. Joeri Wannijn: “Een gravelbike houdt het midden tussen beide. Eigenlijk zit je op een mountainbike, maar met iets dunnere banden en een koersstuur. Perfect voor mensen die ongelimiteerd willen fietsen, aangezien je met een koersfiets eigenlijk alleen op asfalt kan rijden. Ook voor vrouwen is die gravelbike ideaal. Je zit iets stabieler wegens de bredere banden, en je hebt een aangename fietspositie, omdat die iets minder diep is dan bij een echte koersfiets.”

De Cannondale Topstone is in het segment van de gravel bikes een echte bestseller. Voor de lichte, aluminium versie, zit je net boven de 1.000 euro. Voor de uitvoering in carbon betaal je over de 2.000 euro.

Elektrisch fietsen wordt de norm

Meer en meer kiest men voor elektrisch fietsen. Joeri Wannijn: “De niet-elektrische vrijetijdsfietsen verkopen we bijna niet meer. Van zodra mensen een elektrische fiets testen, zijn ze verkocht. De grotere merken, zoals Specialized, Cannondale, Stevens Bikes, Koga … hebben een heel uitgebreid en kwalitatief aanbod.”

Ook de elektrische koersfietsen en gravelbikes zijn in trek. Je kan gemakkelijker hellingen op, langere tochten doen, nieuwe regio’s leren kennen … wat de keuze voor elektrisch ook een sportieve keuze maakt.

Kies voor een fiets met een batterij van minimum 400 Wh. Daar kan je wel even mee verder Joeri Wannijn

Joeri Wannijn: “Kies voor een fiets met een batterij van minimum 400 Wh. Daar kan je wel even mee verder. Een voorwielmotor is dan weer af te raden, wegens minder veilig. In de bochten kan je immers onderuitgaan. Bosch is wat de motor betreft nog steeds de marktleider, hoewel Shimano nu ook opkomt. Het voordeel van die middenmotors is dat het gewicht centraal zit, wat aangenamer rijdt. Hoe krachtiger de motor, hoe duurder. Aangezien de wettelijke limiet voor elektrisch fietsen op 25 km/uur staat (tenzij je voor een speed pedelec kiest), maakt de motor vooral op hellingen een verschil. Naast de technische specificaties, telt ook hier de fietspositie, de vorm van het stuur … Daarom laten we mensen altijd verschillende types testen.”

Een kwalitatieve, elektrische vrijetijdsfiets start bij zo’n 2.000 euro. Joeri Wannijn: “Naarmate de kwaliteit van de motor, batterij en componenten stijgt, gaat ook de prijs omhoog. Voor een elektrische koersfiets betaal je zo’n 4.000 euro of meer … De e-racefiets ‘Turbo Creo SL Comp Carbon’ van Specialized, zo’n 6.500 euro, is hierbij zeker het vermelden waard.”

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. Binnen ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen

Lees ook:

Tuinexperte Laurence Machiels geeft advies: “Dit is hét moment om de handen uit de mouwen te steken” (+)

Thuiswerk met kinderen? Zo blijf je te allen tijde zen (+)

Watersport verboden? Deze man peddelsurft gewoon in zijn tuin: “Pak makkelijker zonder tegenwind”