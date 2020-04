Festival in eigen kot: ‘One World: Together At Home’ is het perfecte excuus voor een feestje bij je thuis Valérie Wauters

19 april 2020

15u45 0 Vrije tijd Met een virtueel huiskameroptreden afgelopen nacht zamelden een honderdtal sterren (onder wie Taylor Swift, Billie Eilish, John Legend, de Rolling Stones en zelfs onze eigenste Angèle) miljoenen dollars in voor de strijd tegen corona. Het virtuele megaconcert ‘One World: Together At Home’ kan je vanavond (deels) bekijken op Q2. Het perfecte excuus voor een mini-festival in eigen kot.

Jouw plannen voor vanavond? Helemaal uit je dak gaan op een festival. De line-up? De crème de la crème van de internationale muziekwereld. De locatie? Jouw eigen woonkamer. De tips om er een topfeest van te maken? Hieronder!

Bepaal de dresscode

Wat maakt het verschil tussen ‘een avondje TV kijken’ en een echt ‘festival in je kot’? De sfeer in je woonkamer. En die begint bij jezelf: trek je leukste outfit mét festival-vibes aan om in de juiste stemming te komen. Het doet gewoon ook deugd om eens iets anders aan te trekken dan het gebruikelijke ‘legging en comfortabele trui’-uniform, let maar op.

Tover je woonkamer om

Doe eens lekker zot in je kot: schuif de tafels en stoelen aan de kant zodat je voluit kan dansen. Haal eventueel zelfs wat opblaasbare flamingo’s of eenhoorns van de zolder en verspreid ze over je woonkamer. Of haal de kerstlichtjes of tuinverlichting boven voor wat extra sfeer.

Voorzie een photobooth

Geen festival zonder leuke foto’s. Maak je eigen photobooth met gekke brillen en leuke accessoires die je vast nog wel ergens hebt liggen en ga met je partner, gezin of gewoon in je eentje op de foto. Wedden dat je er over enkele jaren met een glimlach naar terugkijkt? Het beste maken van quarantaine? Kunnen we!

Mix je eigen cocktails

Het grote voordeel van zo’n festival in eigen kot: de cocktails zijn niet belachelijk duur én helemaal zoals jij ze zelf het liefst drinkt. Liever alcoholvrij? Hier vind je 5 overheerlijke mocktailrecepten. https://www.hln.be/nina/nina-kookt/vloeit-de-alcohol-bij-jou-rijkelijk-in-coronatijden-5-lekkere-mocktails-om-te-compenseren~a400d62c6/

Ga voor festivalfood

Pizza, pasta én een frietje. Vanavond ben je op een festival waar alles kan en alles mag. Schuif die gezonde voornemens weer eventjes aan de kant en snack erop los. Een tapasplank of een buffetje met fingerfood is ook altijd een goed idee.

Bekijk ‘One World: Together at Home’ op zondag 19 april 2020 om 17.30u of 22.45u bij Q2. Maandagochtend 20 april zendt Q2 de show nog eens uit om 08.00. De special met de hoogtepunten is na de uitzending bij Q2 op zondag ook online te bekijken op VTM GO.