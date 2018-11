Fan van roze en poppenhuizen? Dan staat je droomhuis te koop Stefanie Tirtichnik

07 november 2018

16u06

Bron: Daily Mail 1 Vrije tijd Schuilt er diep in jou nog een klein meisje dat stiekem droomt van een levensecht poppenhuis? Dan krijg je nu de kans om eigenaar van zo’n klein paradijs te worden. Side note: Het is niet naast de deur.

De Australische Stacey Allen en haar mama zijn al jaren verslaafd aan Amerikaanse interieur- en decoratiemagazines. Omdat ze maar niet genoeg konden krijgen van de retro-vibe, besloten ze het landhuis waar ze in woonden te transformeren tot de woonst van hun dromen. Het duurde maar liefst 10 jaar om alle antieke meubels en authentieke decoratiestukken te verzamelen, maar ze zijn met succes in hun missie geslaagd. Zet een stap in het huis - dat één van de oudste is uit Melbourne - en je wordt precies terug in de tijd gekatapulteerd.

Nu heeft Stacey met pijn in het hart besloten om het charmante huis en alle vintage schatten die erbij horen te verkopen. De reden? Ze zoekt een stekje dichter bij haar familie zoekt en moet daarom naar een andere stad verhuizen. Het gezin hoopt dat de nieuwe bewoners in het huidige interieur blijven wonen. Op 17 november wordt de vintagehemel geveild.

De veiling start met een (niet zo) bescheiden bedrag van 696.324 euro. In ruil krijg je 3 slaapkamers, 2 badkamers en 2 garages vlak aan de kust in Australië. Helemaal verliefd? Wie een overzees gokje durft wagen, kan hier een bod doen.