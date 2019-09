Fan van kaarsen? Met deze hack blijven ze langer branden NA

21 september 2019

13u57

Bron: The Huffington Post 0 Vrije tijd Niets zo frustrerend dan je geld uitgeven aan een mooie kaars, om dan te zien dat je de lont niet meer kan aansteken nog voordat je kaars helemaal op is. Maar daar heeft de Britse moeder Sara Jones Hough een geweldige hack voor gevonden die ze deelde via Facebook.

Als je je kaars niet meer kan aansteken omdat de lont opgebrand is, maar er wel nog was in het potje zit, moet je volgens haar heet water in het glas gieten. Door dat te doen smelt de was, kan je hem uit het glas halen en opnieuw gebruiken in een ander potje met een nieuwe lont.

Door heet water te gebruiken, komt de was immers naar omhoog waardoor je hem makkelijk kan losmaken van het glas. Ze raadt aan om de was daarna in een oliebrander te doen, zodat je nog wat langer van de heerlijke geur kan profiteren.

Nog een tip? Knip de lont wat korter elke keer dat je je kaars aansteekt. Want hoe langer je kaars brandt, hoe langer de lont wordt en dat zorgt ervoor dat je kaars sneller opbrandt. Bovendien zorgt dat trucje ervoor dat het glas niet oververhit raakt of zwart wordt.