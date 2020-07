Familie-uitstapjes met de fiets: deze fietstochten zijn tof én veilig Joni Horemans

22 juli 2020

13u00

Bron: HLN Shop 0 Vrije tijd Heb jij de laatste maanden ook je fiets herontdekt? Je bent niet alleen! In deze staycationzomer is de fiets het ideale vervoermiddel om te ontspannen samen met je familie, in één klap aan jullie gezondheid te werken én leuke nieuwe plekjes te ontdekken. De volgende routes zijn een echte aanrader, ook met kinderen.

We vertrekken in het verre westen van het land, waar het uitkijken is naar Jaek en Nink. Vanaf zeshoekige wegwijzers begeleiden deze figuurtjes kinderen en hun gevolg op acht verschillende routes doorheen de Westhoek. Wat dacht je bijvoorbeeld van een spannende queeste naar het rovershol van Bakelandt? Deze nieuwe route is 28 kilometer lang en vertrekt vanuit Houthulst of Langemark-Poelkapelle. Pauzeren doe je in een van de ijssalons of speeltuintjes op de weg, maar ook bij de vele monumenten uit het woelige verleden, of aan de luisterzuilen die je onderdompelen in smeuïge volksverhalen.

Training voor b&b (benen en brains)

Liever de zee in het vizier? Op de route ‘Trappen van stad naar zee’ (21,6km) tonen Jaek en Nink vanuit de Grote Markt in Veurne de leukste weg naar het strand in De Panne. Je passeert onder meer kinderboerderij Hoeve Paepehof, een bakkerijmuseum en een strandspeeltuin!

In Oost-Vlaanderen laat de Smokkelroute menig hart sneller slaan. Laad je smartphone op en begeef je met je stalen ros naar Sint-Laureins. Je ontdekt waar smokkelaars de oversteek waagden, duikelt onder in een spannend stukje geschiedenis en traint naast je benen ook je hersencellen met Boerke’s Bangelijke Quiz, die je speelt via QR-codes.

Pretpeer

Weet je koter een beetje kunst wel te pruimen? Dan mag je de Familieroute (32km) in de Hagelandse fruitstreek niet missen. Gewapend met een doeboekje maak je een lus vanuit Drieslinter die voert langs verrassende kunstwerken en kunsteducatieve opstellingen. Op het programma staan zoal een reuzenklokhuis, een pretpeer waar je op kan klauteren, het Avonturenpad in de Getevallei met zijn indrukwekkende hangbrug, Vlaanderens grootste natuurlijke binnenmeer Het Vinne en het doorkijkkerkje van Borgloon.

Treinen en boten

Ook in Antwerpen valt er per fiets heel wat te exploreren. Wie van verlaten spoorwegen houdt, trapt de 30 kilometer van het Bels lijntje tussen Turnhout tot over de grens in Tilburg. De laatste trein reed er in 1973 en sindsdien is de spoorlijn in het vennengebied een fietsparadijs voor jong en oud, met als surplus o.a. een uitkijktoren en speelbos. Kicken je koters meer op boten, belooft de Palingroute een memorabele uitstap te zijn. Dit 37 kilometer lange fietsavontuur voorziet vier rustmomenten, waarop je per veerboot het water oversteekt. Kleine foodies verlekkeren zich dan weer met de tocht Recht naar ’t Veld, die voert langs diverse proeftuinen en plukboerderijen in en rond Lier.

Fietsen in de lucht

Voor een ronduit unieke fietservaring stem je af op het Limburgse Bosland. In ‘s lands grootste speelbos duiken niet enkel de gekste speeltuigen op tussen het groen, je vindt er ook een fietspad dat je optilt tot hoog in de bomen. Op het pad in Hechtel-Eksel fiets je via twee grote cirkels omhoog tot tussen de kruinen.

Je trouwe tweewieler leent zich eveneens uitstekend voor een uitstap naar openluchtmuseum Bokrijk in Genk. Op de tocht Fietsen door het water rijd je door bossen en langs het Arboretum maar vooral: dwars door het water van de vijvers van de Wijers, alwaar je een onderonsje op ooghoogte houdt met de eenden en zwanen.

Wil je je eigen grenzen en/of die van je kinderen nog meer verruimen? Investeer dan in een elektrische fiets. Langere afstanden en glooiend terrein worden zo helemaal kinderspel.

