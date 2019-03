Experts delen tips om te besparen op je vakantiebudget LDC

10 maart 2019

09u23

Bron: Time 0 Vrije tijd Nu de lente steeds dichterbij komt, krijgen veel mensen zin om hun volgende vakantie te boeken. Laat dat zonnetje maar komen! Helaas is onze portemonnee het niet altijd eens met onze uitbundige reisplannen. 5 tips om je uitgaven binnen de perken te houden.

Tip 1. Denk aan je budget vóór je een vakantie boekt

De eerste fout die mensen maken, begint al bij de voorbereiding. Dat meent althans Scott Keyes, de oprichter van een website die de beste reisdeals opzoekt. Heel wat reizigers kiezen eerst hun bestemming, zonder erbij na te denken hoe duur het leven daar is of hoe ze er kunnen geraken. Geen goed idee, dus. “Als je van een goedkope bestemming geen prioriteit maakt, is het nogal wiedes dat je veel uitgeeft”, redeneert Keyes.

Volgens de expert is het beter om éérst te checken welke plekken van je verlanglijstje het goedkoopste zijn. En neem een goed voorbeeld aan het Zweedse klimaatmeisje Greta Thunberg. Zij kwam recent naar Brussel, mét de trein uiteraard, helemaal vanuit Stockholm. Wie weet geraak jij zo ook wel op je droombestemming? Zo is een citytripje Amsterdam, Parijs, Londen, Kopenhagen of Nice snel en gemakkelijk bereikbaar met de trein of bus. Of wat denk je van een fietsvakantie dichtbij huis?

Tip 2. Wees flexibel

Wil je toch per se ver op reis? Dan zit er niets anders op dan vliegtuigtickets boeken. De gouden tip van Keyes om goedkope zitjes te bemachtigen: weet waar je moet kijken. Sites als Google Flights of KAYAK zijn handig om prijzen van verschillende vliegtuigmaatschappijen met elkaar te vergelijken.

Is de periode waarin je naar het buitenland trekt ook flexibel? Des te beter, aldus Jo Franco van de reisblog Shut Up and Go. Wie eropuit trekt tijdens een verlengd weekend of de zomervakantie, zal uiteraard dieper in de buidel moeten tasten. Als je kan, vertrek je dus het best op vakantie tijdens het laagseizoen.

Spot je een goede deal? Dan is het verleidelijk om nog eventjes te wachten. Wie weet zakt de prijs nog, toch? Om dan de volgende dag te merken dat het ticket de volgende dag plots veel meer centjes kost. De boodschap: luister niet naar je instinct als dat je toefluistert om te wachten. Soms moet je er gewoon spontaan voor gaan.

Tip 3. Verblijf in een Airbnb of hostel

Door de vele vakantiekiekjes op Instagram lijkt het bijna alsof iedereen in een luxueuze privé-villa met infinity pool logeert, maar daar is ook niets van aan. Ook op Airbnb kan je gezellige overnachtingsplekken vinden, vaak voor een betaalbare prijs. Ook hostels zijn een optie - als gezin kan je bijvoorbeeld een aparte kamer boeken - net als Couchsurfing. Via deze website kan je gratis bij vreemden thuis logeren. Dit is natuurlijk spotgoedkoop, maar extra leuk is dat je de locals en de cultuur écht beter leert kennen.

Wil je toch per se op hotel? Misschien zijn er dan wel gratis extraatjes waar je van kunt profiteren, zoals een ontbijt, cocktailuurtje of wie weet kan je gratis gebruik maken van wasmachines. “Als je op huwelijksreis bent, doe je er goed aan dit te vermelden”, tipt Amy Brueckner van reisagentschap CIRE Travel. “Veel hotels zijn dan geneigd om je een upgrade te geven of je in de watten te leggen.”

Tip4. Lekker eten moet niet duur zijn

Mensen doen niets liever dan voluit genieten op reis, en daar hoort lekker eten bij. Klinkt dat bekend in de oren? Dan raadt Brueckner aan om te doseren. “Wil je ‘s avonds lekker uit eten gaan? Hou het dan simpel tijdens het ontbijt en de lunch.” Opnieuw: overnachtingsplekken met een gratis ontbijt zijn dan handig meegenomen.

Eens je op reis bent, is het niet fijn om voortdurend te letten op je uitgaves. Volgens Franco bestaat er een ander handig trucje: “Roep de hulp in van de locals. Probeer in hun taal te babbelen. Als je vriendelijk bent, kom je zo gemakkelijk de leuke plekjes en hotspots te weten.”

Tip 5. Maak je planning niet stampvol

Toegegeven: als je reis geboekt is, barst je meestal van de goesting om te vertrekken. De verleiding om dan héél véél te plannen is héél groot. Toch laat je volgens Franco best een aantal gaten in de planning. Dan kan je heerlijk verloren lopen of een spontaan uitje plannen, dat sowieso leuker is dan geld uitgeven in een museum of een toeristisch marktje.

Verder geven France en Eric Hrubant, de CEO van CIRE Travel, hetzelfde advies: probeer in contact te komen met de locals. Van hen kan je nog veel leren over de bestemming, en wie weet verklappen ze wel waar er ergens een gratis tentoonstelling plaatsvindt of een concert van een lokale muzikant. En als je wat geluk hebt, nodigen ze je misschien wel uit voor een leuke activiteit. Zo heeft ondergetekende ooit een helikoptervlucht in IJsland gemaakt, gratis en voor niet.

Franco: “En geef nu toe: zo’n ontmoetingen blijven toch veel langer nazinderen dan een of andere activiteit op reis. Het is belangrijk dat je ook ziet wat er zich afspeelt buiten jouw persoonlijke bubbel. Door getuige te zijn van andere culturen en gewoontes, leer je jezelf ook beter kennen."