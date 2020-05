Expert test 10 bordspellen voor gevorderden: “Soms ben je beter af met het origineel”

Bordspellen en spelcafés waren al aan een flinke opmars bezig, maar sinds de lockdown kunnen speluitgevers de verkoop ervan amper bijhouden. Mark Van Achter van spelcafés en -winkels The Playground test samen met onze redacteur de tien betere ‘moeilijke’ bordspellen en gaf ze een score. In onze ‘ Thuisblijfgids ’ ontdek je nog meer tips om je (extra) vrije tijd plezant in te vullen.

De kolonisten van Catan, Carcassonne, Dominion... Het zijn maar enkele van de bekende complexere bordspellen die al jaren populair zijn. De voorbije zes weken swingt de verkoop van deze spellen voor gevorderden pas echt de pan uit. “Onze omzet groeide de afgelopen drie jaar sowieso al steeds met dubbele cijfers, maar sinds de lockdown kennen we een groei van liefst 50 procent. Ja, het gaat hard”, concludeert Eduard van Buggenum, marketingmanager van de bekende Nederlandse speluitgever 999Games.

Mark Van Achter (41) is naast professor financiële economie aan de KULeuven sinds 1997 zaakvoerder van de twee Antwerpse spelcafés en -winkels The Playground. Een echte kenner dus. “We krijgen in onze vestigingen in het centrum en het centraal station echt iedereen over de vloer, van jonge gezinnen tot jongeren en senioren. Wat ik zo leuk vind, is dat mensen elkaar hier opzoeken en leren kennen. Geen klassieke koffiebar dus waar mensen achter hun laptop kruipen. Toen we de deuren moesten sluiten omwille van de lockdown, hebben we in allerijl de webshop uitgebouwd. Vandaag fietsen onze medewerkers de stad rond voor huis-aan-huisbestellingen. Daarbij met stip op één: educatieve kinderspellen en duospellen.”

Geen niche meer

Maar ook de betere bordspellen kunnen steeds meer liefhebbers bekoren, aldus Van Achter. Voor onze test scoort hij een selectie van tien titels, en ook wij gingen met de dozen aan de slag en noteerden onze ervaringen. Dat levert telkens een gemiddelde score op. “Oorspronkelijk waren dit soort spellen een nicheproduct voor de kenners, maar de jongste jaren zijn er steeds meer steengoede uitgaves die voor een groter publiek toegankelijk zijn. Dat uit zich in een groter wordende spelgemeenschap en is een zege in lockdowntijden”, zegt Van Achter nog.

Meer info: the-playground.be, liefhebbers kunnen sinds kort ook terecht op hun server om kennis te maken met online bordspellen.

1. Carcassonne Big Box

Totale score: 9 op 10

Leeftijd: 7+

Spelers: 2-6

Speelduur: 45 min

Prijs: 59,95 euro

Wat? Een klassieker sinds 2000, ontworpen door spelwonder Klaus-Jürgen Wrede. Met tegels vol landschappen, kloosters en wegen moet je gaandeweg een regio bouwen.

The Playground: “Een onverwoestbaar sterk spel met een enorm brede groep fans. Ideaal om met het gezin de bordspelhobby te verkennen. Score: 10 op 10.”

Ons oordeel: We speelden eerder al het basisspel (72 landtegels), maar deze XL-doos (149 tegels) bevat daarbovenop maar liefst 11 uitbreidingen waardoor straks uw hele tafel vol rovers, goudmijnen, en herbergen ligt. Uitbreidingen maken het moeilijker of makkelijker. Een slim, makkelijk en snel strategisch spel. Voordeel: je moet niets installeren, het bord vormt zich tijdens het spel. Score: 8 op 10.

2. De taveernen van de oude stad

Totale score: 8,5 op 10

Leeftijd: 12+

Spelers: 2-4

Duurtijd: 60 min

Prijs: 44,99 euro

Wat? Een deckbuilding-spel van Wolfgang Warsch over elkaar beconcurrerende herbergen waar drinkebroers, diensters, edellieden, afwassers en bierdwergen ervoor zorgen dat je Middeleeuwse taverne al dan niet succesvol wordt.

The Playground: “Een vrij uitdagende Living the dream-puzzel voor horeca-uitbaters in een feeërieke setting. Score: 8 op 10.”

Ons oordeel: Het duurde lang voor we de verschillende spelelementen hadden geïnstalleerd en de spelregels begrepen, maar daarna volgde veel spelplezier. Een voltreffer! En dan moesten er nog vier modules komen die op elkaar doorbouwen en het uitdagender maken. Score: 9 op 10.

3. Machi Koro Legacy

Totale score: 8 op 10

Leeftijd: 10+

Spelers: 2-4

Speelduur: 30 min

Prijs: 49,99 euro

Wat? Als burgemeester van Machi Koro krijg je de onmogelijke taak alle inwoners gelukkig te maken. Hoe? Met een dobbelsteen waarmee je geld kan verdienen en alsmaar coolere gebouwen kan neerpoten, zelfs kaasfabrieken en pretparken.

The Playground: “Heel interactief en toegankelijk spel dat je idealiter met z’n vieren speelt. Ideaal voor beginnende spelers als voorproefje op het ‘échte’ werk? Score: 8 op 10.”

Ons oordeel: Als je je eenmaal inleeft in het prettig gestoorde verhaal, ben je vertrokken. Score: 8 op 10.

4. Terra

Score: 6,5 op 10

Leeftijd: 10+

Spelers: 2-6

Duurtijd: 60 min

Prijs: 29,99 euro

Wat? Een triviaspel over opvallende bezienswaardigheden, weetjes en records met betrekking tot planeet aarde. ’s Werelds steilst bewoonde straat? Het aantal megalieten in Stonehenge? Het gewicht van het Chinese terracottaleger?

The Playground: “Een triviaspel voor niet-quizzers klinkt contradictorisch, maar dat is precies wat het is. Familiaal en educatief. Score: 7 op 10.”

Ons oordeel: Gemaakt voor bollebozen en betweters; de vragen zijn vaak moeilijk. Gelukkig scoort niet alleen diegene met de precieze cijfers, maar ook wie er het dichtst bij zit .Een spel met verrassende antwoorden, voor wie wil leren. De elementen competitie en strategie gingen voor ons wat verloren. Ideaal voor scholen. Onze score? Score: 6 op 10.

5. Lost Cities: Rivalen

Score: 6,5 op 10

Leeftijd: 10+

Spelers: 2-4

Speelduur: 30 min

Prijs: 14,99 euro

Wat? Een bluf- en planningspel in kaartvorm waarbij je expeditieroutes moet leggen die leiden naar geheimzinnige hoeken van de aarde. Roem verdien je door zoveel mogelijk routes te leggen. Met muntstukken kan je daarvoor wedden, maar je geldbron is niet oneindig, en die van je tegenstander misschien wel.

The Playground: “Eveneens van Reiner Knizia. Het Lost Cities-basisspel vinden we een absoluut pareltje. De Rivalen-variant is onderhoudend, maar kan ons toch minder bekoren. Score: 7 op 10.”

Ons oordeel: Oeps. We zouden het basisspel (sinds 1999) voor twee spelen, maar kwamen uit bij deze variant. Onze vrees werd een beetje bewaarheid: varianten van klassieke basisspelen moeten soms onderdoen voor het origineel. Score: 6 op 10.

6. Dobbel zo clever

Score: 7,5 op 10

Leeftijd: 8+

Spelers: 1-4

Speelduur: 30 min

Prijs: 14,99 euro

Wat? Een variant op het tactische dobbelspel Clever, waarbij niet langer alleen de cijfers domineren, maar plots zes gekleurde dobbelstenen voor een twist zorgen. Voor cijferfetisjisten.

The Playground: “Het regent leuke combo’s op je scoreblaadje. We adviseren dit spel voor spelers die Clever grijs gespeeld hebben. Score: 7 op 10.”

Ons oordeel: Veel complexer, maar na verloop van tijd ook leuker dan het origineel! Het komt er niet alleen op aan om je eigen score nauwkeurig bij te houden, maar ook die van je tegenstander. Extra leuk: dit spel kan je alleen spelen of via een webcam waarbij iemand de dobbelstenen beheert. Nadeel: het scoreblok is snel vol. Score: 8 op 10.

7. Overbooked

Score: 7,5/10

Leeftijd: 8+

Spelers: 1-4

Speelduur: 30 min

Prijs: 29,99 euro

Wat? Reizen zit er niet in tijdens deze lockdown, dus waan je even verantwoordelijk voor de servicedesk en zorg dat elke passagier een stoel krijgt. Maar hoe moet dat wanneer de ene aan het raam wil zitten, de andere vooraan en andere in groep willen reizen. Om het nog erger te maken is je vliegtuig overboekt.

The Playground: “Een ideaal familiespel dat je in een halfuurtje uitspeelt, mooi geïllustreerd door de Belgische tekenaar Gyom. Score: 7 op 10.”

Ons oordeel: De tekeningen maken het allemaal al vrolijk, en ook het verhaal erachter is best amusant. Bovendien is dit spel snel aan te leren. Extra: een modus om alleen te spelen. Score: 8 op 10.

8. Tapestry

Score: 7 op 10

Leeftijd: 12+ (wij vinden 15+)

Spelers: 1-5

Speelduur: 90-120 min

Prijs: 94,99 euro



Wat? Bouw je samenleving uit van het prille begin van de mensheid tot in de verre toekomst via wetenschap, technologie of ontdekkingsreizen.

The Playground: “Een stevig topspel waarin spelexperten zich met plezier verdiepen. Ideaal voor met z’n drieën, maar ook met een interessante solo-modus. Toch vinden we andere civilization builders als Through the Ages of Twilight Imperium nét iets bevredigender. Score: 7 op 10.”

Ons oordeel: Zonder meer het moeilijkste (en duurste) spel op deze pagina, en sowieso een van de meest complexe zogenaamde civilization builders. Geen spel dat je zomaar eventjes speelt. We bekennen: het kostte ons al twee uur om enkel de spelregels en het opzet te doorgronden. Score: 7 op 10.

9. Forbidden City

Score: 6,5 op 10

Leeftijd: 8+

Spelers: 2-4

Speelduur: 30 min

Prijs: 24,95 euro

Wat? In het keizerrijk paleis, oftewel De Verboden Stad, blijkt de nieuwe keizer Wei Zu Yang (goed gevonden!) te jong om te regeren. Zijn adviseurs willen hun invloed uitbreiden en bezetten daarvoor het paleis via kamertegels. Hoe meer kamertegels en adviseurs, hoe sterker hun invloed.

The Playground: “Thematisch mooi uitgewerkt. Van wereldvermaard spelontwerper Reiner Knizia, al hoort het niet tot zijn top-designs. Score: 6 op 10.”

Ons oordeel: Twee spelers, twee meningen. De puntentelling leek de ene onlogisch, de andere vond het net interessant. Dit tegelspel lijkt wat op Carcassonne, maar mist de wow-factor. Score: 7 op 10.

10. Spies and lies

Score: 5,5 op 10

Leeftijd: 12+

Spelers: 2

Speelduur: 30 min

Prijs: 19,95 euro

Wat? Een deductiespel voor twee waarin je als eerste elkaars vlag in drie korte spelrondes al bluffend moet veroveren. Stratego in een nieuw jasje.

The Playground: “Leuk vormgegeven, maar helaas te weinig interessant om het veel opnieuw te willen spelen. Score: 5 op 10.”

Ons oordeel: Geef ons maar liever de originele Stratego, want dit spel was ons te rechtlijnig. Score: 6 op 10.

Omdat elk begin moeilijk is, worden de meeste spellen via video’s uitgelegd op o.a. Youtube. Maar kijk ook eens bij www.nox-spellenzolder.nl voor de Nederlandstalige uitleg.

Door de coronamaatregelen zitten we nog steeds grotendeels thuis. In onze ‘Thuisblijfgids’ ontdek je diverse tips en tricks van zowel experts en journalisten om je bezig te houden en (mentaal) gezond te blijven.

