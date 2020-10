Exclusieve sneakpeek: 5 unieke stukken uit de modegeschiedenis die je móét zien in Modemuseum Hasselt Stéphanie Verzelen

03 oktober 2020

16u06 0 Vrije tijd Het Modemuseum in Hasselt vond tijdens de lockdown de tijd rijp om hun archief uit te spitten. De vondst: een heleboel kledingstukken en accessoires die bepalend waren voor de Belgische en internationale modegeschiedenis. Die bijzondere stukken stelt het museum nu tentoon in ‘Dress.Code’. En wij mogen verklappen welke vijf iconische stukken je op de expo zeker gezien moet hebben én wat hun verhaal is.

Mode: of je er nu van houdt of niet, niemand ontsnapt eraan. Denk aan die iconische scène in ‘The Devil Wears Prada’ waarin Meryl Streep – hoofdredactrice van een modeblad – Anne Hathaway op haar plaats zet wanneer ze verkondigt dat de modewereld een mijlenver-van-haar-bedshow is. “Zelfs die dikgebreide blauwe trui die je in de uitverkoop kocht, werd eerst geselecteerd door mensen als wij”, zegt Streep.

Om maar te zeggen: de modewereld is een dichter-bij-je-bedshow dan je denkt. En dat geloven ze bij het Modemuseum in Hasselt natuurlijk ook. Al sinds 1986 eert het museum de Belgische en internationale modegeschiedenis en dat resulteert in een collectie van bijna 18.000 objecten. Daaruit diepten ze voor de nieuwe expo ‘Dress.Code’ de honderdzeventig meest opvallende kledingstukken op. “De keuze was niet evident. Maar nu kunnen we eindelijk ook stukken in een minder goede staat, maar met een erg boeiend verhaal aan ons publiek te tonen.”

Oudere stukken en recente aanwinsten prijken op ‘Dress.Code’ naast iconische objecten van ontwerpers als Comme des Garçons, Raf Simons, Alexander McQueen en Yves Saint Laurent. En die objecten staan verspreid over vijf thema’s: vorm, stof, vanitas, identiteit en verhalen. Wij mogen, per thema, een iconisch object onthullen.

Code 1. Vorm

Ingesnoerde lichamen, op maat gemaakte mode, silhouetten die jaar na jaar veranderen: vorm is een belangrijke factor in fashion. En via mode geven we vorm aan de persoon die we willen zijn.

Het stuk: de robe à la française (in ecrukleurige zijde met ingeweven bloemen, ca. 1770-1775)

De robe à la française is een typische achttiende-eeuwse jurk voor vrouwen van adel. Ze verving de informelere ‘robe volante’ rond 1740 en bleef in de mode tot het einde van de 18e eeuw, toen ze vooral nog als avondjurk en aan het hof werd gedragen. De dames ondersteunden de brede rok met ‘paniers’ of hoepels aan weerszijden van hun heupen. Deze specifieke jurk werd waarschijnlijk door de adellijke Maria Catharina Briers gedragen. Zij woonde met haar man in Kasteel het Hamel bij Lummen. In 1995 schonk de toenmalige eigenaar van het kasteel, baron André de Moffarts, de jurk uiteindelijk aan het Modemuseum.

Code 2. Stof

Stoffen onthullen veel over een kledingstuk – de periode waarin het gedragen werd, bijvoorbeeld – maar ook over de drager. En doorheen de tijd krijgen ze een andere betekenis: bont was eeuwenlang een statussymbool, nu helemaal not done. Zonder stoffen, geen mode.

Het object: de zwarte mantel en bloemenjurk van Zimmermann (ca. 1922)

Bloemenmotieven zijn jaar na jaar een vaste waarde op de catwalks en zelfs in de rest van de modegeschiedenis houdt men van zo’n printje. Floraal is forever. Dat bewijzen ook deze jurk en mantel van Zimmermann. De zijden bloemenstof van de jurk en de voering van de mantel werd ontworpen door de beroemde Franse schilder Raoul Dufy in het begin van de twintigste eeuw. Zimmermann, toen een befaamde ontwerper, viel er als een blok voor. Ensembles waarbij de voering van de mantel assorti was met de jurk, waren in de twenties erg in trek.

Code 3. Vanitas

‘Vanitas’ staat voor vergankelijkheid: iets waar ook mode niet aan ontsnapt. De kleding die je draagt, vervormt, verkleurt en verslijt. Maar in imperfectie zit ook schoonheid, vinden veel ontwerpers. Onder hen ook de wereldberoemde Belgische designer Martin Margiela: hij werkt wel vaker met deconstructie in zijn werk.

Het object: een trui in grijze wol van Maison Martin Margiela (herfst-wintercollectie 1990-91)



Martin Margiela staat gekend om zijn vergaande gebruik van afgedankte kledingstukken. Hij versnijdt ze, deconstrueert ze en assembleert ze opnieuw om ze zo opnieuw tot leven te wekken. Niet zelden produceert hij kleding die onafgewerkt is, met rafelige randen, onafgewerkte zomen en zichtbare naden. Deze trui werd dan weer opzettelijk in een heel losse, grote steek gebreid om het effect van een spinnenweb te bekomen.

Code 4. Identiteit

Met mode spreken we. Het helpt ons een beeld te creëren voor onszelf en voor anderen: dit ben ik en zo ben ik. Een bepaalde stijl of trend brengt ook altijd een identiteit met zich mee. Vroeger lag de nadruk daarbij vooral op sociale klasse, nu meer op persoonlijkheid. Het modemuseum onderzoekt hoe die ‘dresscodes’ tot stand komen.

Het object: de ‘Hangisi’-schoen in blauwe satijn van Manolo Blahnik (2008)

Dit is een van de meest populaire schoenen van de cultdesigner Manolo Blahnik. Hij ontwierp ze in 2008, maar ze werden pas echt onsterfelijk nadat Carrie Bradshaw ze in de tv-serie ‘Sex and the City’ droeg. Opeens waren stiletto’s weer helemaal in.

Code 5. Verhalen

Bijna elk kledingstuk heeft een verhaal. Een herkomst, een herinnering die je eraan verbindt, een gevoel. En elk kledingstuk vertelt ook een verhaal over zijn bezitter. ‘Dress.Code’ verzamelt dan ook een aantal persoonlijke getuigenissen van mensen die bepaalde stukken al jaren koesteren.

Het object: de ‘jeneverjurk’ in watergroene zijde (ca. 1860)

In Limburg is Haumont-Haumont een iconische naam. Zo’n honderd jaar lang – van ca. 1890 tot 1990 – was het een van de grootste kledingwinkels van de provincie, in een enorm pand aan de Koning Albertstraat in Hasselt. Deze negentiende-eeuwse jurk behoorde tot de familie Haumont, en werden gedragen door Camille Fossion (1845-1927). Zij was de dochter van Jean Hubert Louis Croonenberghs, een van de belangrijkste Hasseltse jeneverstokers op het einde van de negentiende eeuw. De ravissante japon zegt veel over het milieu waarin Camille opgroeide.

Nog t.e.m. 9 mei 2021. Online reserveren verplicht.

