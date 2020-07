Evi Hanssen en haar zonen trekken naar Hobokense Polder voor dauwsafari: “Maar enkel tussen 10 en 15 uur kan je veilig met blote benen wandelen”

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met kleine oogjes stappen Scout, Mac en Evi samen met gids Danny Jonckheere het nevelige grasveld in. “Ik dacht dat we onze schoenen moesten uitdoen en in het natte gras lopen voor een dauwtrip”, lacht Evi. Van Danny mag dat, maar de jongens vinden een wandeling in de vroege ochtendzon al avontuurlijk genoeg. “Een van mijn vrienden vertelde dat hier koeien zijn; ik hoop dat we ze vinden!”, klinkt het enthousiast bij Mac. “Komt in orde”, belooft onze gids, die de ene natuurwijsheid na de andere bovenhaalt.

Natuurwijsheid #1: Blote benen enkel tussen 10 en 3

De eerste dieren die we tegenkomen, vormen niet meteen een aangename verrassing. “Nu gaan we het rijk der muggen binnen”, kondigt Danny aan. “Het laatste avondmaal kennen jullie wel, voor de muggen zijn wij nu het eerste ochtendmaal.”

Gelukkig heeft hij een paar tips om te vermijden dat je belaagd wordt. “In beweging blijven, en als je toch gestoken wordt een blaadje smalbladige weegbree kneuzen en op de beet leggen. Enkel tussen 10 en 15 uur kan je veilig met blote benen komen wandelen, omdat het dan te warm is voor de muggen.”

Natuurwijsheid #2: Hoe soberder de rups, hoe indrukwekkender de vlinder

De meeste insecten zijn nog wakker aan het worden, een van de voordelen van vroeg op pad te gaan. “Ze moeten eerst opwarmen in de zon, zeker omdat het vannacht geregend heeft”, weet Danny. Die regen zorgt er bovendien voor dat we vandaag geen last hebben van dat andere vervelende diertje: de eikenprocessierups. Danny wijst op de witte spinsels in de bomen, de nesten waarin er wel honderd bij elkaar zitten. Scout is een al aandacht en blijkt talent te hebben als processierupsenspotter. We leren nog meer bij: processierupsen zien er indrukwekkend uit als rups, maar stellen als vlinder niet veel voor: ze ontpoppen zich tot onopvallende nachtvlinders.

Tijdens de coronaperiode leek het soms alsof de file van de Antwerpse Ring zich naar hier verplaatst had Gids Danny Jonckheere

Ondertussen verbaast Evi zich erover dat er zo’n groot natuurgebied (170 hectare!) te vinden is vlak bij het centrum van Antwerpen én dat ze hier nooit eerder kwam. Danny vindt het een slim idee om als eerste trip meteen voor een dauwtrip te gaan. “Tijdens de coronaperiode leek het soms alsof de file van de Antwerpse Ring zich naar hier verplaatst had.” Van die toeloop is op dit uur weinig te merken en het gezelschap kan zich volop concentreren op de vogelgeluiden.

Natuurwijsheid #3: Laat het jonge grut maar kwaken

Aan de vogelkijkwand kunnen Scout, Mac en Evi een paar vroege vogels spotten. Vooral de meerkoeten zijn al klaar voor actie en twee mannetjes bekampen elkaar op het wateroppervlak: “Wow, een epische battle”, glundert Mac. Naast vogels is de waterpoel het territorium van de groene kikkers: overal zie je hun zwarte kraaloogjes dobberen. Van maart tot het einde van de zomer geven ze aan de lopende band concerten om kikkervrouwtjes naar zich toe te lokken. De oudste mannetjes pakken het slim aan: ze laten de jonge mannetjes aan de buitenkant het kwaakwerk doen. Eens de vrouwtjes arriveren, pikken de oudere mannetjes het vrouwtje in. Doel bereikt zonder zich te vermoeien.

Natuurwijsheid #4: Eten en gegeten worden

Onderweg naar de volgende kijkwand raken Scout en gids Danny spontaan verwikkeld in een gesprek over trekvogels. Zo ontdekt hij dat onze roodborstjes in de zomer naar Frankrijk verhuizen en dat wij de vogels uit Noorwegen en Zweden over de vloer krijgen. Wanneer het gaat over roofvogels, is Scout helemaal gefascineerd. Een slechtvalk raast met bijna 300 kilometer per uur naar beneden, steekt zijn poten naar voren en botst met een duizelingwekkende snelheid tegen zijn prooi. Doef! De prooi is dood. “In de natuur is het eten en gegeten worden, het leven is heel hard”, legt Danny uit. “Gelukkig niet voor ons”, zucht Scout opgelucht. Wat verderop ligt een klimboom. De jongens kruipen er meteen in en de harde strijd in het dierenrijk is alweer vergeten.

Wow, het is de eerste keer van mijn leven dat ik een libelle vasthad en ik heb meteen zijn leven gered. Het ga je goed, Eddy! Mac

Natuurwijsheid #5: Met natte vleugels kan je niet vliegen

We zetten de wandeling voort over een vlonderpad. Plots heeft Mac iets gezien: op het pad ligt een libelle, haar vleugels en pootjes plakken aan de planken, maar ze leeft nog. Behoedzaam zet Mac het tere diertje op zijn hand. De geelvlekheidelibelle warmt zich wat op in de zon, laat zich gewillig op een tak helpen en hop: daar gaat ie! “Wow, het is de eerste keer van mijn leven dat ik een libelle vasthad en ik heb meteen zijn leven gered. Het ga je goed, Eddy!”

Van dieren redden krijg je honger, dus spreidt Evi haar picknickdeken uit in een stukje gras naast “mooie bloemen”. De gevlekte bosorchidee, een beschermde soort, leren we al snel kennen. Het perfecte plaatje om te genieten van een stevige boterham en een éclair, die eens zo lekker smaakt in de ochtendstond.

De koeien zullen spontaan uit de weg gaan, als je te dichtbij komt, stelt Danny gerust. Hij is nog niet uitgesproken of een jonge stier bewijst het tegendeel

Natuurwijsheid #6: Koeien zitten overal

Daar zijn ze eindelijk: de koeien of Galloway-runderen die Mac zo graag wilde zien. Dit soort runderen reageert rustiger op mensen dan gewone koeien, maar ze aanraken doe je toch beter niet.

“De koeien zullen spontaan uit de weg gaan, als je te dichtbij komt”, stelt Danny gerust. Hij is nog niet uitgesproken of een jonge stier bewijst het tegendeel en zet een paar stappen onze richting uit. Mac vertrouwt het zaakje niet helemaal en loopt een bosje in. Meteen schiet hij terug tevoorschijn: “Waah, daar zitten er ook!”

We hebben meteen een plan voor een volgend avontuur: een apéro aan het water bij zonsondergang

We laten de runderen snel achter ons. Even verder klimmen we de dijk op, waar ons een natuurlijk waw-effect wacht: een machtig uitzicht op de Schelde. Plots is er een en al licht en ruimte. “Dit is de perfecte plek om de zon te zien zakken”, geeft Danny mee. En zo hebben we meteen een plan voor een volgend avontuur: een apéro aan het water bij zonsondergang. Scout en Mac stemmen geeuwend in met het plan, maar eerst: tijd voor een dutje!

Wat?

De Hobokense polder

• 170 hectare natuur — 15 km wandelpad vlak bij de binnenstad van Antwerpen.

• Doe-rugzakjes met een verrekijker, vergrootglas en leuke opdrachten kan je oppikken in Taverne De Schorren en bij Bistro Steiger 3.

• Enkel de paardenwei was vroeger natuur, de rest van het gebied is ontstaan als stortplaats toen de Kennedytunnel gegraven werd.

• Een tiental vrijwilligers houdt het natuurgebied afvalvrij; geef ze geen extra werk!

• Slim: ben je verdwaald, ga dan op zoek naar een poortje en tel hoeveel schroeven er in het poortje zitten. Op basis daarvan weten de gidsen precies waar je zit.

www.hobokensepolder.be

Waarom?

Ochtendstond heeft goud in de mond

• Minder mensen, meer dieren. Omdat er weinig andere wandelaars zijn, ben je alleen met de natuur.

• Goeiemorgen beestjes! Insecten zijn nog wakker aan het worden, je ziet ze tot leven komen.

• Zeldzame dieren: bij zonsopgang en zonsondergang heb je een grotere kans om een ree of vos te spotten.

• Vogelgeluiden à volonté: als de vogels wakker worden, zingen ze om hun territorium af te bakenen. Iedere vogel heeft zijn eigen uur om zijn lied aan te heffen, wanneer dat is varieert volgens het weer en de seizoenen.

• Gouden licht: een uur na zonsopgang is het licht op zijn mooist, prachtig voor foto’s of om ter plekke te genieten.

Wat?

Dit heb je nodig op micro-avontuur

• De natuur: voor een micro-avontuur trek je op expeditie om de hoek. Het idee erachter is dat je niet ver hoeft te gaan om avonturen te beleven. Een bos om de hoek of een park of weide een paar kilometer verderop zijn allemaal goed, als er maar groen is.

• Voorpret: samen plannen smeden en alles voorbereiden is deel van het plezier. Maak dus de avond voor vertrek samen een picknick klaar.

• Een onverwacht element: door af te wijken van je routine bekijk je de wereld met andere ogen. Breng de nacht door in een tent in de tuin, ga op onderzoek in een onbekend park of natuurgebied of kies voor een onverwacht moment: als de zon net wakker is of als het al donker is. Of trek eropuit als het regent. Benieuwd welke dieren jullie spotten!

Vogelgeluiden voor beginners

• Tjiftjaftjiftjaf = als je goed luistert zegt de tjiftjaf zijn eigen naam

• Kep, kep, kep = de grote bonte specht

• Karre, karre kiet, kiet, ik zit in ‘t riet = karrekiet

• Brrrrrr (geluid van een wekker) = winterkoninkje, een echte lawaaimaker en het tweede kleinste vogeltje van België. Het kleinste vogeltje is een goudhaantje, ook dat leeft in de polder.

Met de HLN Summer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt.

