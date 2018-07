Etiquettegids om vakantiefoto's op Instagram te posten als een professional Liesbeth De Corte

28 juli 2018

08u47 0 Vrije tijd Je vrienden, ouders, nichten, neven, buren en collega's: iedereen vertrekt op vakantie, en dat zullen we geweten hebben. Je moet Instagram nog maar open klikken of je wordt overspoeld door vakantiekiekjes. En hoe frustrerend die ook zijn, je kan er zelf niet aan weerstaan om foto's van jouw tropische reis online te zwieren. Daarom enkele do's en dont's om dit op een goede manier aan te pakken.

Te veel filters gebruiken

Is geen goed idee want... iedereen heeft dat meteen door. Zeker overgesatureerde foto's komen heel fake over en die zijn - naar onze persoonlijke mening - ook gewoon niet mooi.

Hoe het wel moet? Selecteer je beste foto's. Je zal merken dat je aan deze kiekjes niet al te veel moet sleutelen om hem 'Instagramwaardig' te maken. Enkel de helderheid, contrast, structuur en scherpte aanpassen, et voila: het klusje is geklaard.

Bezorgt de uitspraak kill your darlings je spontaan keuzestress? Vraag dan raad aan je reisgenoten en laat ze jouw mooiste shot kiezen. De andere kiekjes kan je nog altijd in je Stories plaatsen.

Je gedragen als een copycat

Is geen goed idee want... we hebben zulke foto's al duizend keer gezien. Ja, oké, in Italië kan je lekkere pasta eten, aan zee is het gemakkelijk om een 'zijn het nu benen of hotdogs'-foto te maken en tegenwoordig dobbert iedereen in een zwembad rond op een opblaasbare flamingo. Maar eerlijk? Die foto's zijn zo cliché dat je er spontaan van begint te geeuwen (of te kotsen in een hoekje).

Hoe het wel moet? Denk eens na: wat vind je zelf leuk aan jouw bestemming? Wat is jou opgevallen? Heb je in Rome het lekkerste sushi-restaurant ooit ontdekt? Laat dat dan weten aan je volgers. Of ben je op reis in Bali verdwaald en een prachtige, verlaten waterval tegengekomen? Dat is pas interessante informatie om te delen.

Geposeerde selfies maken

Is geen goed idee want... zelfs Kim Kardashian - de zelfverklaarde selfie queen nota bene - heeft al verkondigd dat het selfie-tijdperk afgelopen is. En we hebben nog nooit iemand horen zeggen dat ze selfies in de badkamerspiegel mooier vinden dan een spontane foto op een terrasje.

Hoe het wel moet? No shame, no gain! Wees gewoon je gekke zelf. Tijdens een roadtrip met mijn beste vriendin liepen we voortdurend rond met een selfiestick. Een klein geheim: toen die plots in twee brak (we weten nog steeds niet goed hoe dat juist gebeurd is) zijn we zelfs een nieuwe gaan kopen in de supermarkt. En ja, onderweg krijg je veel kritische blikken toegeworpen van locals en andere reizigers, maar achteraf hadden we wel honderden spontane foto's waarop we al schaterlachend stonden.

Té veel hashtags gebruiken

Is geen goed idee want... als mensen zien dat je 38591 hashtags gebruikt hebt, rollen ze eens spontaan met hun ogen en scrollen ze snel verder. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil bereiken.

Hoe het wel moet? Wees origineel en direct. Opnieuw: geef je volgers interessante informatie mee. Vertel kort waar en waarom je de foto gemaakt hebt en tag eventueel nog de locatie.

Je gedragen als een stoefer

Is geen goed idee want... bij het zien van jouw prachtige reisfoto's voelen de meeste thuisblijvers sowieso al een steek van jaloezie. Je bijschrift omtoveren tot een heuse lofzang of bij elke foto van de daken schreeuwen dat je gelukkig bent, is écht niet nodig.

Hoe het wel moet? Je bent op vakantie, dus je mag natuurlijk laten merken dat je het naar je zin hebt. Overdrijf gewoon niet. Neem daarom de tijd om na te denken over grappig of sarcastisch tekstje bij je foto of - we vallen écht in herhaling - schotel je volgers oprecht nuttige info voor. Heb je overnacht in een idyllisch hotel waar de mensen super vriendelijk zijn? Dan, en alleen dan, heb je een excuus om te stoefen.

Andere mensen fotograferen

Is geen goed idee want... zou jij het leuk vinden als toeristen hun fotolens op jou richten terwijl jij rustig onderweg bent naar de supermarkt? We denken van niet. Val dus zelf ook geen locals lastig. Zie je toch een visser aan het werk en denk je dat het een prachtige foto kan zijn? Vraag dan eerst zijn of haar toestemming.

Hoe het wel moet? Probeer de atmosfeer mee te geven. Foto's van exotisch fruit, drukke marktjes of een rij gekleurde huisjes zijn altijd een goed idee.