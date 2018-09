Into the wild Gesponsorde inhoud Ervaar de Ardennen eens vanuit de lucht: 5 tips voor fun op hoogte Aangeboden door Ardennes-Etape

20 september 2018

13u29 0 Vrije tijd Radiostem Sam De Bruyn houdt van de Ardennen. Van rustgevend water, een gezellig kampvuur en speurtochten in het bos. Maar zoals je in Radiostem Sam De Bruyn houdt van de Ardennen. Van rustgevend water, een gezellig kampvuur en speurtochten in het bos. Maar zoals je in deze video kan zien, richt hij zijn blik ook graag naar boven. Wat heeft het natuurelement lucht in petto? En hoe kan jij dat immense gevoel van vrijheid in de Ardennen beleven? Vijf toppers.

1. Dicht bij de roofvogels

Een machtige roofvogel zien rondcirkelen is iets anders dan een doordeweekse mus of mees in je tuin spotten. De Ardennen zijn met hun afwisseling van bossen en halfopen landschappen de ideale plek om hoog in de lucht uilen, haviken, sperwers of valken te zien zweven. Nog straffer is een bezoek aan de Jardin des Hiboux: daar maak je van dichtbij kennis met uilen, arenden of buizerds en mag je zo'n roofvogel zelfs laten uitvliegen.

2. Wandelen tussen boomtoppen

Ooit al op een boomkroonpad gewandeld? Op zo'n hoge loopbrug zie je de eerste herfstkleuren nog beter en hoor je de wind van dichtbij door de boomtoppen ruisen. Het bosrijke Parc Chlorophylle heeft een boomtopwandeling van veertig meter lang. In het park is er met tunnels, klautertuigen of spannende wandelpaden trouwens veel leuks voor kinderen te beleven. Ook in een dorpje tegen de Franse grens geniet je op de 'Promenoir des Cîmes' van het prachtige bos in het Parc Naturel des Plaines de l'Escaut.

3. On top of the world

De adembenemende weidsheid van de Ardennen ervaar je pas goed wanneer je nog iets hoger klimt: op een toren dus. Een geweldig uitzicht over het landschap heb je bijvoorbeeld vanop de Koning Boudewijntoren op het drielandenpunt bij Vaals of vanop de moderne stalen Millenniumtoren in Gedinne. Les Huttes in het Grote Woud van Saint-Hubert is dan weer een goede uitkijkpost om herten te spotten.

4. Sterrenkijken

In het dichtbebouwde en goed verlichte Vlaanderen kan je het wel vergeten, maar in de Ardennen is de nachtelijke hemel een stuk donkerder. Stap hier dus 's avonds vooral eens naar buiten om naar de sterren te kijken. Zeker op 13 oktober is dat een goed idee, als Wallonië zijn Nacht van de Duisternis of Nuit de l'Obscurité houdt. Of zou je graag eens door een telescoop naar hemellichamen turen? Dat kan in het observatorium in Grapfontaine bij Neufchâteau.

5. Skydive

Een enorme adrenalinekick, maar ook een uniek gevoel van vrijheid - dat ervaar je bij een tandemsprong. Tijdens een skydive spring je samen met een ervaren instructeur uit een vliegtuigje om dan 45 seconden lang aan 200 km per uur in vrije val door de lucht te razen. Dat kan bij Skydive Spa, een paar kilometer buiten het centrum van de beroemde kuurstad. Als je stalen zenuwen hebt, lukt het je zelfs om op die korte tijd van het unieke zicht over de Ardennen te genieten.

Voel je verheven in een vakantiehuis met uitzicht

Bij deze vakantiehuizen krijg je een weids panorama over het Ardennenlandschap cadeau.



1. A cottage with a view. Binnen is het een behaaglijke, stijlvolle cocon, maar zodra je door de ramen kijkt of naar buiten wandelt, geniet je van een prachtig zicht over het platteland.

2. In deze luxueuze groepsvilla stroomt de Ardense natuur gewoon naar binnen. De wandhoge ramen in de grote leefruimte trakteren je altijd op een ongelooflijk uitzicht. Dankzij de natuurlijke tinten voelt dit ruime huis met negen slaapkamers toch altijd knus en warm aan. Met binnenzwembad, sauna, stoombad en indoor speelkamer.

