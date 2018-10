Erotische romans vallen in de smaak bij vrouwen én mannen Liesbeth De Corte

28 oktober 2018

08u36 0 Vrije tijd Je kent vast en zeker het cliché van de vrouw die verdiept is in een erotische stationsroman en de man die afkeurend met zijn ogen draait. Daar is niets van aan, zo blijkt uit een nieuwe studie. Zowel vrouwen als mannen bladeren al eens graag door erotische fictie.

Vandaag gaat de 82ste editie van de Boekenbeurs van start in Antwerpen. Naar aanleiding daarvan deed de social app Twoo een rondvraag bij 11.000 Belgen. Daaruit blijkt dat meer dan de helft al eens graag een boek leest om zich te ontspannen. Vooral vrouwen pakken al eens graag een boek vast: 67,8% tegenover 49,6% bij de mannen.

Opvallend genoeg hebben we ook een duidelijke voorkeur wat betreft genre. Een kleine verrassing, maar blijkbaar staan erotische fictie en fantasyboeken met stip op één bij de bibliofielen. Meer dan 7 op de 10 Belgen lezen graag erotische fictie. En néén, het zijn niet alleen dames die maar al te graag boeken à la ‘Fifty Shades of Grey’ verslinden. Ook mannen durven er zich aan wagen. Meer zelfs: 72,7% van de mannen geeft toe dat ze fan zijn van erotische fictie. Dat is zelfs nog een tikje meer dan de vrouwen (64,8%). Meer dan 70% van de ondervraagden verslindt ook graag fantasyboeken als ‘Lord of the Rings’.

Al is ‘verslinden’ ook relatief. Zo blijkt dat we boeken niet altijd helemaal lezen. Bijna 1 op de 10 Belgen leest nooit het voorwoord en dankwoord van boeken, maar begint meteen met het eerste hoofdstuk. 34,6% geeft aan dit slechts af en toe te lezen.

Romantische avond

Doorgaans zien we boeken lezen als een individuele activiteit, maar ook dat klopt niet volgens de studie van Twoo. 69,5% vindt het fijn om zich samen met de partner te verdiepen in een boek en ze zien het ook zitten om op die manier een romantische avond met twee door te brengen. Een leuk alternatief voor de Netflix & chill?