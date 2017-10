Er is nu een groot Lego-huis in Denemarken, en niemand is er te oud voor TK

19u00 0 Lego Vrije tijd Toen Ed Sheeran in 2011 'Lego House' uitbracht, was het een enorme hit. En het bracht het bedrijf in kwestie ook op ideeën: er is sinds deze week een heus Lego-huis in Denemarken, en het is geschikt voor alle leeftijden.

Heb je binnenkort een tripje naar Denemarken gepland, of ben je gewoon een Lego-fan? Dan moet je zeker het dorpje Billund - de geboorteplaats van het iconische blokje - aandoen. Daar heeft Lego nu een enorm huis gebouwd ter ere van het speelgoed.



Natuurlijk bestaat het huis niet volledig uit Lego, maar er kwamen toch 25 miljoen stukjes aan te pas. Zo werd er onder meer een enorme Legoboom gebouwd in het centrum van het huis, goed voor 6,3 miljoen blokjes en 24.000 uren werk.



De 'House of the Brick' bevat drie restaurants, conferentieruimtes en natuurlijk een Lego-winkel, maar eigenlijk is het opgevat als een grote leerervaring. Het huis is ingedeeld in vier secties, die elk een kleur hebben. Rood staat voor creativiteit, blauw voor cognitieve vaardigheden, groen voor sociale vaardigheden en geel voor emotionele. Lego wil zo benadrukken dat de producten niet zomaar speelgoed zijn, maar gebruikt kunnen worden als leermidddel voor kinderen. Al zijn ze natuurlijk ook gewoon heel leuk voor groot en klein. Tenzij je zonder schoenen op een stukje stapt.



De toegang tot de inkomhal, restaurants en de shop is gratis, maar voor de gekleurde zones heb je een ticket nodig. Die kosten 199 Deense kronen (zo'n 27 euro). Kinderen jonger dan twee mogen gratis binnen.

