Elodie Ouedraogo: "Ik maak elke dag fouten, ook thuis"

"Ik maak elke dag fouten, ook thuis," bekent Elodie deze week in NINA. "Als ik Remus fruitpap gaf, hing die meer dan eens tegen de muur. Ik kan een simpel gerecht compleet verknallen. Ik zeg dan gewoon sorry en ga eten afhalen. (lacht) Ik vind dat je vooral met jezelf moet kunnen lachen, want dat haalt de angel uit alles. Jeroom en ik delen een redelijk hoge bullshitmeter, en we zijn vooral dankbaar voor wat we hebben. Waardoor we zeer goed kritiek naast ons neerleggen, en just move on."

Dat fouten maken màg, vindt Elodie dan ook de belangrijkste levensles. En ook Eva, Kristel en Francesca deelden hun ultieme levenswijsheid.

