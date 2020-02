Elke dag een sterrenrestaurant: Deze cruise neemt je mee op een exclusieve, culinaire trip door La Douce France

Leen Van de Sande

06 februari 2020

16u57

Op vakantie met een cruiseschip? Dat betekent koude maaltijden van een buffet dat er al een ganse dag staat, urenlang luieren aan het zwembad en een optreden van Nicole en Hugo om de avond af te sluiten. Of toch niet?

Een cruisevakantie lijkt nogal een stereotiep beeld naar boven te brengen. Maar dat is buiten luxe cruisebedrijf Belmond gerekend. Het gastvrijheid- en vrijetijdsbedrijf uit het Verenigd Koninkrijk kondigde een nieuw en exclusief cruise-pakket aan: De ‘Epicurean Burgundy: a 12-star cruise”, aan boord van de Belmond Napoléon barge.

Dat dit geen gewone cruise is, kon je al wel raden. Het schip brengt je doorheen Frankrijk en houdt dagelijks halt bij een restaurant met minstens één en maximaal drie Michelinsterren. De zes restaurants die worden bezocht hebben samen respectievelijk 12 sterren, zoals de naam van dit concept aangeeft. En bij goed eten hoort natuurlijk een wijntje. Het schip vaart langs bekende wijnstreken als Bourgondië en Beaujolais. Op het 6-daagse tripje kunnen de benen worden gestrekt met een fietstocht doorheen de Franse wijnlandschappen. De gasten kunnen gebruikmaken van de beschikbare fietsen aan boord.

De kostprijs van dit bescheiden bootje? Voor een hut op de Napoléon leg je zo’n 7.272 euro per persoon neer. Voor het hele schip, met plaats voor 12 personen, moet je wat dieper in de buidel tasten en kost het je ruim 87.000 euro. Dit alles is uiteraard inclusief alle maaltijden en je krijgt hiervoor 6 luxueuze hutten mét badkamer en een bubbelbad aan boord.

Aan tafel met slakken en kaviaar

Tijdens de culinaire trip kan je je verwachten aan, uiteraard, haute cuisine-gerechten als kaviaar, kreeft en gerookte duif. Maar ook de traditionele Bourgondische keuken met slakken passeert de revue. Verder kunnen gerechten met truffel niet op het lijstje ontbreken.

Maar een bezoek aan restaurants als onder andere Maison Lameloise, schijnbaar één van de beste restaurants ter wereld, Le Jardin des Ramparts en Georges Blanc is nog niet alles. De Napoléon meert ook nog aan bij het historische Clos de Vougeot, voor een privé-tour langs de ommuurde wijngaard en het prachtige kasteel waar monniken in de 12e eeuw startten met het maken van wijn.

Het schip zal op 9 augustus van dit jaar uitvaren. Trommel alvast al je foodie-vrienden op voor dit gastronomisch uitje. Schip ahoy!