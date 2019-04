Elk gezin verspilt 88 kilo eten per jaar: 6 tips tegen voedselverspilling Nathalie Tops Nele Annemans

Bron: Eigen berichtgeving, Goed Gevoel 0 Vrije tijd Elk jaar wordt in Vlaanderen 907 miljoen kilo perfect eetbaar voedsel weggegooid. De gezinnen verspillen 241 miljoen kilo, of 88 kilo per huishouden. De rest gaat verloren in de landbouw en in de voedingsindustrie. Gelukkig hoeft bewuster winkelen en leven niet eens zo moeilijk te zijn. Met deze 6 tips kom je al een heel eind ver.

1. Weet wat je eet ... en verspilt

Hou een aantal weken een lijst bij van wat er in jouw huishouden zoal verspild wordt. Zo krijg je een overzicht van je persoonlijke voedselverspilling en kan je je koop- en kookgedrag daaraan aanpassen.

2. Eerst een planning maken, de rest komt later

Ga na wat je nog in je koelkast, diepvries en voorraadkast hebt. Stel een weekmenu op dat is afgestemd op de ingrediënten die zeker opgebruikt moeten worden. Maak een boodschappenlijst vooraleer je gaat winkelen, en hou je eraan. Naar de winkel geweest? Organiseer je koelkast volgens het ‘first in, first out’-principe en geef producten met een korte houdbaarheidsdatum een prominente plaats. Zo stoot je nooit meer op die halve ui of driekwart prei die je twee weken geleden dringend in een gerecht moest verwerken.

3. Winkel bewust

Laat je niet verleiden door promoties, tenzij je zeker bent dat je de aangekochte ingrediënten ook echt gaat gebruiken. Waarom je laten verleiden door een ‘1+1'-deal als je die hoeveelheid eten nooit op zal krijgen? Shop bovendien nooit op een lege maag, want negen van de tien keer belandt er dan (ongezond) lekkers in je karretje dat je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Of moet je écht per se en koekjes, en wafels en chips en nootjes tegelijk in huis hebben?

4. Bewaar optimaal, en ken je afkortingen

Niet alle vers voedsel hoef je per se in de koelkast te bewaren. Tomaten, aardappelen en eieren krijgen bijvoorbeeld het best een ander plaatsje toegewezen. De koude komt de textuur en de smaak niet ten goede en het rijpingsproces wordt erdoor vertraagd.

Ook exotisch fruit zoals banaan, mango, avocado, meloen, kiwi of ananas bewaar je het best op kamertemperatuur voor de lekkerste smaak en kwaliteit.

Ken het verschil tussen THT en TGT. THT of ‘ten minste houdbaar tot’ is van toepassing op producten die je langere tijd kan bewaren, zoals pasta, rijst, groenten of fruit in blik of bokalen. Na die datum verminderen de producten in smaak, kleur en vitaminegehalte, maar vaak kunnen ze wel nog worden geconsumeerd. Producten met een verstreken THT-datum die je niet hoeft te koelen, zoals bloem of rijst, kan je zelf nog beoordelen en langere tijd blijven gebruiken. Vertrouw op je neus bij ingrediënten zoals eieren, kaas en beleg, en gooi ze bij twijfel weg. TGT of ‘te gebruiken tot’ is de uiterste datum waarop je bederfelijke producten (vlees- en viswaren, versgeperste sappen, voorgesneden groenten ...) nog veilig mag opeten. Gooi producten waarvan de TGT-datum verstreken is altijd weg! Je kan ze eventueel wel invriezen.

Restjes bewaar je liever niet langer dan drie dagen. Label alles wat je in de diepvries bewaart, zodat er geen overjaarse kippenfilets of mootjes zalm op je bord terecht komen.

5. Kook juist

Maak je iets voor de eerste keer klaar? Gebruik dan een recept om de juiste hoeveelheden te hanteren. Het is ineens handig om je boodschappenlijst op te stellen. Schat porties juist in, afgestemd op het aantal personen waarvoor je kookt.

Porties per persoon:

• groenten: 200 g

• vis of vlees: 150 g

• hele vis of vlees met bot: 200 g

• rijst, granen of peulvruchten: 60 g

• pasta: 40 g als bijgerecht, 80 g als hoofdgerecht

6. En last but not least ... hergebruik restjes!

Nog een halve citroen, wat gekookte pasta of een slokje wijn over? Je kan heel wat meer aanvangen met restjes dan je denkt! Foodblogster Jennifer Schleber wijdde er met Empty The Fridge zelfs een hele blog aan en boek aan. Wedden dat het antwoord op de vraag ‘Wat eten we vandaag?’ nooit meer lang uitblijft?