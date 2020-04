Elektrisch fietsen voor een betere gezondheid Charlotte Fouquet

10 april 2020

13u00

Bron: HLN Shop 4 HLN Shop Fietsen, wandelen of joggen. Dat zijn de sporten die op dit moment nog zijn toegelaten. Wil je fietsen om in deze periode aan je gezondheid te werken? Weet dan dat ook een elektrische fiets je hierbij kan helpen. Een Europese studie toonde zwart op wit aan dat elektrisch trappen even goed is voor de gezondheid als gewoon fietsen. We zetten de gezondheidsvoordelen even op een rij.

Fietsen verhoogt je vetverbranding

Het aantal mensen met overgewicht in ons land neemt alsmaar toe. Fietsen is ideaal voor wie graag wat kilootjes wil verliezen. Niet alleen breng je tijdens het fietsen je vetverbranding op gang, ook na het fietsen gaat dat nog door. Hou je bij voorkeur aan een gemiddeld tempo waar je je goed bij voelt. Zo hou je ook langer vol.

Een elektrische fiets heeft bovendien als voordeel dat ook minder sportieve mensen langere en meer uitdagende routes aandurven. Zo bouw je beetje bij beetje aan je conditie. Je hebt door de fietsmotor een duwtje in de rug, maar je moet uiteraard wel nog zelf op de pedalen trappen. De kans op blessures is bovendien minimaal. Je belast je knieën veel minder dan als je bijvoorbeeld gaat joggen. Belangrijk voor beginnende sporters, zeker diegene die nog met wat overgewicht kampen!

Tip: Blijf in uw kot en #flattenthecurve! Thuisblijven hoeft niet saai te zijn. Bekijk het ‘thuisblijfaanbod’ in de HLN Shop.

Ga de strijd aan met hart- en vaatziekten

Het is algemeen geweten dat bewegen een positieve invloed heeft op je gezondheid, en daar hoef je heus geen topsporter voor te zijn. Aan een matig tempo fietsen met een gemiddelde inspanning, zoals op een elektrische fiets, verhoogt al de bloeddoorstroming in je lichaam, waardoor gezonde voedingsstoffen vlotter worden aangevoerd, en afvalstoffen sneller afgevoerd. Hierdoor daalt je kans op hart en vaatziekten. Bovendien vermindert bewegen ook de kans op andere aandoeningen, zoals diabetes, en verlaagt het je cholesterolgehalte.

Stress en depressie wegtrappen

Mensen die veel stress ervaren of met een depressie kampen, krijgen vaak het advies om meer te bewegen. Bij fietsen heb je het bijkomend voordeel dat je, terwijl je beweegt, kan genieten van een mooie omgeving. Bovendien is fietsen een sociale sport, die je met je coronapartner kan beoefenen. Op een elektrische fiets trap je je niet te pletter, wat gesprekken tussen jou en je gezelschap bevordert. Kies voor een rustige route in de natuur en je keert met pakken minder stress terug naar huis.

Laat je hersenen werken

Sporten maakt slimmer. Oké, dat is misschien érg kort door de bocht, maar verschillende studies tonen wel aan dat er een verband bestaat tussen sporten en een toename van de hersenactiviteit. De toegenomen bloedcirculatie in de hersenen zorgt voor meer scherpte, een beter geheugen en helderheid.

Voor iedereen de juiste fiets

Tegenwoordig heb je ook in elektrische fietsen heel wat keuze. Een comfortabele stadsfiets voor de ritjes van alledag? Een elektrische bakfiets voor verplaatsingen met de kinderen? Een elektrische plooifiets voor een optimale combinatie met het openbaar vervoer? Of een elektrische racefiets of mountainbike? Voor elk profiel is er de juiste elektrische fiets.

Bekijk hier de Minerva e-bike voor dames of voor heren (€1.195).

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je tips van onze experten en journalisten, zodat je deze periode op een zo aangenaam mogelijke manier doorkomt.

Lees ook:

6 tips voor een kick-ass workout bij je thuis

Deze prachtige stoepchallenge moedigt mensen aan om thuis te blijven

Het moet niet altijd Netflix zijn: met deze dvd-boxen ben je ook urenlang zoet