Elegant poseren op Instagram? Neem je hoed vast

Vrije tijd

Een nieuwe week, een nieuwe Instagrampose die de wereld verovert. Beeld je dit even in: je bent op vakantie, op de achtergrond straalt aan een hemelsblauwe lucht een zonnetje. Iemand stelt voor om een foto van jou te maken. Hoe poseer je? Je kan gaan voor de Flamingo of de babygiraf . Al kan het ook simpeler, deze nieuwe pose is hip op Instagram en je hebt er alleen een hoedje voor nodig.