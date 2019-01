Bosbaden Gesponsorde inhoud Eindelijk weer tijd voor elkaar: de beste XL-vakantiewoningen in de Ardennen Aangeboden door Ardennes-Etape

15 januari 2019

Verlang je naar wat meer quality time met je vriendengroep of drie generaties van je familie? Dan is een gezellig avondje tafelen niet altijd genoeg. Leg jullie agenda’s bij elkaar en plan een lang weekend of een minivakantie in de Ardennen in. Met het juiste vakantiehuis, waar iedereen zijn goesting vindt, maak je daar een memorabele break van.

5 Unieke quality time-huizen in de Ardennen

In deze vijf groepshuizen is er veel plaats om samen rond te hangen, maar tegelijk bieden ze genoeg privacy voor iedereen. Behalve een uitstekende grote keuken, zijn er in deze vakantiehuizen ook veel opties voor spel en ontspanning.

1. Pure Ardennensfeer

Je hoeft niet eens naar buiten te gaan om je helemaal in de Ardennen te voelen. Met het verweerde hout en de ruwe stenen straalt dit karaktervolle huis voor 10-12 personen een pure Ardennensfeer uit. In de zalige tuin kunnen jonge en oud petanquen, maar evengoed is er een trampoline. Of toch maar pingpongen in de speelkamer?

Ontdek dit charmante vakantiehuis in Mohiville.

2. Landelijke hoeve met dieren

Op 15 km van Durbuy werd deze hoeve omgebouwd tot een vakantiehuis met zes slaapkamers, vier badkamers én twee keukens, zodat iedereen zijn gang kan gaan. Landelijk ingericht met rustige natuurtinten, grote tuin met drie terrassen en een petanquebaan. Leuk: samen met de eigenaars kan je ook kennismaken met de ezels, geiten en ganzen.

Neem een kijkje in deze vakantiehoeve.

3. Luxehuis voor jong en oud

Op een zalige plek bij Sankt Vith, naast een rivier en een bos, zal niemand zich snel vervelen in dit recent gerenoveerde huis, dat met tien slaapkamers en tien badkamers plaats biedt aan 28 mensen. Moderne landelijke look en veel ontmoetingsplaatsen: aan de bar mét biljart, darts en tafelvoetbal, in de loungezetels of aan de tafels op het terras, of in de wellnessafdeling met sauna, hamam en jacuzzi. In de tuin staan verschillende speeltuigen.

Benieuwd naar dit luxehuis?

4. Samen en toch apart

In een doodlopende straat op het mooie plateau van Herve kan je dit fijne vakantiehuis voor 14 personen huren met een enorme privétuin: volop plaats om te ravotten, voetballen, basketten of petanque te spelen. Het huis zelf heeft ondanks z’n luxueuze, eigentijdse make-over z’n Ardense charme bewaard. Ideaal voor verschillende gezinnen, want er zijn twee keukens. Mooi zijn ook de speelse elementen voor de kinderen en de kickertafel.

Bekijk alle hoeken van dit vakantiehuis.

5. Wellnessvilla

Een geweldig huis voor natuurliefhebbers die van luxe en wellness houden: de 500 m² grote villa ligt aan de rand van een dorp bij Waimes, niet ver van de Hoge Venen. Het vakantiehuis is verdeeld over twee gebouwen en biedt een zee van ruimte met veel daglicht en heldere tinten. Er is een binnenzwembad met aanpalende sauna, een ruime tv- en speelruimte, en een royale tuin. Perfect voor groepen tot 18 mensen.

Verken deze moderne villa.