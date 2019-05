Eerste hulp bij regenweer: met deze 5 tips verziekt de regen je tuinfeest niet mv

30 mei 2019

07u50 0 Vrije tijd Je hebt een feestje, barbecue, of trouwfeest gepland en alles moet perfect verlopen. Maar dan, steekt het weer er een stokje voor: regen, regen en nog eens regen. Met deze tips valt je event niet in het water.

1. Voorzie een droge locatie

Of je nu de ceremonie of het hele feest in de open lucht voorzien hebt, voorzie een overdekte plaats. Wat gedruppel is vaak niet erg, maar een volledige regenbui verpest meestal de sfeer wel drastisch. Als je geen plaats hebt om iedereen naar binnen te verhuizen, voorzie dan een partytent. Denk ook na over waar je die zet, een hoog punt betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over water dat binnensijpelt via de grond. Idealiter kan je iedereen ook gewoon binnenshuis een plaatsje geven, lukt dat niet bij jou? Stel dan de vraag aan familie of vrienden of het bij hen kan.

2. Hou je gasten op de hoogte

Laat mensen weten dat je feest buiten doorgaat zodat ze weten hoe ze zich moeten kleden. Het liefst zet je dat al op je uitnodiging, ging je uit van goed weer maar voorspellen de weergoden niet veel goeds? Stuur dan een sms’je de dag ervoor.

3. Stel je een worstcasescenario voor

Hoe zou de dag verlopen als het écht in het honderd loopt? Vanaf het moment dat de gasten arriveren en je ze een drankje aanbiedt, hebben ze dan al een paraplu nodig? Hebben ze dekentjes nodig voor ‘s avonds omdat er enkele graden minder voorzien zijn dan je had gehoopt? Maak een schema van wat jullie nodig hebben.

4. Accessorize!

Regenlaarsjes en paraplu’s in leuke kleuren kunnen de boel echt opleuken en ogen daarnaast leuk op foto’s. Voorzie toffe accessoires die de dag minder druilerig maken én praktisch zijn.

5. Wees praktisch

Voor bruidjes: voorzie waterproof mascara maar ook haardrogers in de badkamer, handdoeken en misschien zelfs een plastieken zeil voor over stoelen te leggen voor de gasten arriveren.

