Eerste hulp bij kattenkwaad: wij vroegen raad aan een kattentherapeut Liesbeth De Corte

27 november 2018

13u07 4 Vrije tijd Een kat in therapie. Het klinkt onnozel, maar komt steeds vaker voor. Redactrice Liesbeth ging in de leer bij gedragstherapeut Ellen Meysmans. “Katten spreken een andere taal. Als je die niet begrijpt, krijg je problemen.”

Enkele maanden gelden nam ondergetekende een kleine Siberische kat in huis, genaamd Fidel Catstro (jaja, pun intended). De vraag die ik toen meermaals voorgeschoteld kreeg? “Oh zo schattig! En wanneer organiseer je de kittenshower?” Wablief? Als u zich nu in uw koffie verslikt, bent u vast en zeker niet de enige. Blijkbaar is het steeds vaker de gewoonte om de viervoeter in huis te verwelkomen met een feestje, inclusief cadeautjes voor het beestje.

Het is maar één voorbeeld van de kattengekte die de laatste jaren is toegeslagen. Nog zo’n teken aan de wand zijn de bergen kattenboeken die je tegenwoordig tegenkomt in boekhandels en –beurzen, de gespecialiseerde fotografen die enkel en alleen jouw liefste Felix of Simba voor hun lens zetten of de uitgaves aan huisdieren die maar blijven stijgen. Blijkbaar leggen we onze huisdieren maar al te graag in de watten, en durven daarvoor ook dieper in de portefeuille te duiken. Volgens brancheorganisatie voor diervoeders Fediaf gaven de 80 miljoen Europese huishoudens vorig jaar maar liefst 7 miljard euro uit aan accessoires en 20,5 miljard euro aan voeding. Toegegeven: ook ik maak me daar schuldig aan. Amper 5 minuten voor dit schrijven heb ik nog enkele zakken speciaal – lees, relatief duurdere - dieetvoeding besteld voor Fidel, want het arme schaap is door de dierenarts gediagnosticeerd met het prikkelbaredarmsyndroom.

Het is de schuld van sociale media

Kortom, katten – en bij uitbreiding huisdieren – worden steeds vaker gezien als een volwaardig gezinslid. Op zich niet zo vreemd. Het aantal singles blijft maar toenemen, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Federaal Planbureau België. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen nood hebben aan een enthousiaste begroeting als ze thuiskomen, of op tijd en stond eens een nodige portie affectie. Dieren zijn dan ideaal gezelschap.

Daarnaast kijken we ook anders naar dieren dan pakweg 50 jaar geleden. Zo duiken er geregeld studies op die aantonen dat katten complexe, maar intelligente wezens zijn. En ook sociale media spelen een grote rol. Het wereldwijde web staat immers bomvol ludieke gifs, memes, foto’s en video’s met het lieve dier in een hoofdrol. Het digitale magazine ThoughtCatalogue riep de pluizenbol zelfs uit tot de onofficiële mascotte van het internet. Het meest bekende voorbeeld van die online kattenliefde is misschien wel de Grumpy Cat. Je herkent hem onmiddellijk aan zijn altijd kwaad kijkende snoet. De internethit heeft een eigen manager, merchandising, een boek op z’n naam staan en een bijhorende bankrekening om u tegen te zeggen.

Noem een kat een kat

Het gevolg? Als mensen moeite hebben met het gedrag van de katten, stappen ze sneller naar een gedragstherapeut. Ook wel eens kattenpsycholoog of kattenfluisteraar genoemd. “Vroeger konden katten meestal naar buiten, waar ze hun gangetje konden gaan. Er werd van hen verwacht dat ze onze huizen en boerderijen muis- en katvrij hielden. Dat was destijds een echte win-winsituatie. Maar de verstedelijking heeft veel veranderd. Anno 2018 houden we de dieren steeds vaker binnen. Omdat het huis, of kleine appartement, niet goed aangepast is, loopt er van alles en nog wat mis. That’s our cue”, vertelt gedragsspecialist Ellen Meysmans.

De sympathieke kattencoach heeft een pension in Mariekerke en zit op een regenachtige herfstdag bij mij thuis op de koffie voor een consultatie. “Mensen gaan er al te vaak vanuit dat een kat een soort minder veeleisende hond is. Maar het is niet omdat jij je viervoeter elke avond aan een verplichte, maar liefhebbende bolwassing onderwerpt, dat het beestje daar ook echt van geniet. In tegenstelling tot de hond, is de kat immers een mysterieus wezen dat het jachtinstinct van zijn wilde voorouders perfect heeft weten te behouden. Dat geldt voor een gewone kat, maar ook voor een heilige Birmaan, een Britse korthaar of een Ragdoll.”

Is je dierbare chouchou bekijken als een ‘baby’ sowieso problematisch? In feite niet, zegt Meysmans. “Dat kan ervoor zorgen dat katteneigenaars de verzorging net serieuzer nemen, wat alleen maar een positieve zaak is. Maar het is oppassen geblazen dat de vermenselijking niet doorslaat. De kat spreekt nog altijd een andere taal, en als je die niet begrijpt, krijg je communicatieproblemen.”

Op consultatie

Meysmans zelf maakt een onderscheid tussen probleemgedrag en gedragsproblemen. Bij dat eerste is enkel en alleen de eigenaar gefrustreerd, bijvoorbeeld wanneer Garfield of Basil aan de zetels krabt. Maar bij de gedragsproblemen ondervindt de kat zelf last. Als die naast de bak plast of begint te sproeien, bijvoorbeeld, wil hij eigenlijk aangeven dat hij zich niet goed voelt.

“Voor zulke zaken wordt mijn hulp ingeroepen. Ik laat de mensen op voorhand dan een vragenlijst invullen. Zo krijg ik een overzicht van het aantal katten in huis, wanneer die in huis gekomen zijn, hoe alles ingericht is voor de katten en waar de problemen zich voordoen. Oftewel komen de baasjes dan bij mij langs, oftewel ga ik bij hen op consultatie.” Per uur vraagt Meysmans € 50, en meestal heeft ze minstens 2 uur nodig om alle tips en informatie te overlopen.

Mijn grootste fout? Ik bekijk Fidel te vaak als een knuffelbeer. “Als een kat slaapt, hebben veel mensen zin om die eens goed vast te pakken. Ook al ziet het er nog zo schattig uit, dan laat je die schone slaper beter met rust. Anders verschiet het beestje zich een ongeluk.” En dat komt de wederzijdse liefde uiteraard niet ten goede.

Aan het einde van de consultatie, vraag ik Meysmans hoe je in godsnaam gedragstherapeut kunt worden. “Ik ben al een tiental jaar aan de slag als dierenartsassistente. Maar het gedrag van katten – toch de meest mysterieuze en moeilijke wezens in de dierenwereld – heeft me altijd gefascineerd. De meeste opleidingen kan je enkel en alleen in het buitenland volgen, al is er bij Felinova ook een cursus tot kattencoach. Die heb ik een jaar geleden afgerond.”

Of er niet lacherig gereageerd wordt op haar beroep? “Minder en minder. Af en toe spreken mensen nogal spottend over kattenfluisteraars, maar ik babbel niet met dieren hé”, lacht ze. “Mensen die denken dat het allemaal bullshit is, krijg ik ook niet aan de telefoon. Het enige wat soms voorvalt, is dat de dierenarts mensen naar mij doorstuurt voor gedragsproblemen, maar ik hoor daar dan niets meer van. Tjah, dan weet je dat sommigen daar niet in geïnteresseerd zijn. Tant pis.”

Enkele misverstanden op een rijtje

“Onze Felix is vriendjes met de kat van de buren”

“Wanneer mensen met elkaar babbelen, kijken ze elkaar beleefd aan. Maar bij katten is staren puur agressief gedrag. Als poezen of katers naar elkaar kijken, denken mensen vaak vertederd dat ze vriendjes zijn. Maar het tegenovergestelde is waar.”

“Hetzelfde geldt trouwens voor mensen. Crazy cat ladies kunnen een schattige kitten benaderen met grote ogen, maar dat komt heel bedreigend over. Mensen die niets van katten moeten weten, negeren die beestjes en klagen dan wel eens dat net zij katten aantrekken. Logisch, want in kattentaal gedragen zij zich net heel sympathiek.”

“Je kan katten niets aanleren”

“Je kan een kat perfect leren om mooi te zitten, een pootje te geven of te apporteren met de clickertraining. Daarbij gebruik je een klein apparaat dat een klikkend geluid maakt. Als je de aandacht hebt van je kitten, klik je en geef je hem direct wat lekkers. Na verloop van tijd heeft je pluizige vriend door dat de klik wat lekkers betekent. Het enige nadeel? Je bent er veel langer mee bezig dan bij een puppy. Bij een kat kan je ook enkel en alleen korte trainingssessies invoeren, omdat die er niet zo lang z’n aandacht bij kan – of wil – houden. Al is er ook een groot verschil qua intelligentie bij katten. Sommigen hebben een mentale bezigheid nodig en kunnen bij wijze van spreken op commando door hoepels springen. Bij andere katten is het al een prestatie als ze de clickertraining doorhebben.”

“Als mijn kat iets mispeutert, gebruik ik gewoon een plantenspuit. Zo stopt hij met dat foute gedrag.”

“Mensen vragen me vaak hoe ze hun kat iets kunnen afleren. Maar dat is héél moeilijk. Je kan een kat enkel en alleen proberen te sturen. Krabt je poes aan de zetel? Geef hem dan andere mogelijkheden zoals een krabpaal. Wil je een kerstboom zetten? Gebruik dan alleen plastic balletjes of barricadeer de boom. Je zit nu eenmaal met een bomenklimmer in huis. Sommigen proberen om deugnieterij af te leren met een plantenspuit, maar dat is niet oké. Je kat is heus wel slim genoeg om te zien dat jij hem natspuit en begrijpt gewoon niet dat ‘ie iets verkeerd doet. En als je niet thuis bent, gaat die toch gewoon z’n gangetje.”

“Katten zijn echte einzelgängers”

“Katten zijn solitaire jagers, maar zoeken wel het gezelschap op van katten met familiebanden. Of ze ook graag met jou komen knuffelen, hangt af van het karakter van de kat en de socialisatie die heeft plaatsgevonden. Hoe meer een kitten tijdens de eerste weken in contact komt met mensen, hoe vaker die het gezelschap gaat opzoeken. Al kan het daar ook mislopen. Je kan katten niet dwingen om zich op je schoot te nestelen. Ze geven zelf wel aan wanneer ze daar zin in hebben.”

“Katten hebben minder aandacht nodig dan honden”

“Dat is dikke squatch, als je het mij vraagt. Nu katten meer binnenshuis gehouden worden is het de taak van de baasjes om ervoor te zorgen dat ze alles kunnen doen waar ze voor geprogrammeerd zijn, zoals jagen en bezig zijn om eten te zoeken. Spelen hoort daar ook bij. Mensen zeggen vaak tegen mij dat hun kat genoeg speelgoed heeft, maar er niet mee speelt. Nogal wiedes. In hun ogen is dat een prooi die blijft liggen en dus dood is. Dan kijkt het beestje daar niet naar om. Voldoende spelen, met hengels, balletjes en knuffels is dus de boodschap.”