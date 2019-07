Eerste AI-gestuurde kledingwinkel opent in Londen: alleen trending kledij te koop PVZ

05 juli 2019

17u26 0 Vrije tijd Modefanaten en computergekken die beide interesses graag op één plaats gebundeld zien, kunnen deze week hun hart ophalen in een unieke pop-upwinkel in Londen. Dankzij de recentste AI-technologie (artificiële intelligentie) vind je in de winkel alle nieuwste online trends. Volgens de bedenkers zou dit wel eens de winkel van de toekomst kunnen zijn.

Het Westfield shoppingcentrum Londen heeft de handen in elkaar geslagen met experts in AI van NextAtlas om een unieke winkelervaring te creëren. Op basis van een screening van online modetrends vind je in de net geopende pop-up store The Trending Store deze week alle nieuwste modestukken. Dagelijks vind je er een andere collectie, afhankelijk van wat die dag populair blijkt op sociale media. Het is wereldwijd de eerste kledingwinkel die een dergelijk concept lanceert.

Het idee is eenvoudig. Met behulp van de krachten van kunstmatige intelligentie laten de experts van NextAtlas hun nieuwe software de accounts van 400.000 influencers in 1.000 steden scannen en analyseren. Op basis van die resultaten komt het programma tot 100 artikelen die op dat moment trending zijn op sociale media. Vervolgens is het de taak van een aantal stylisten om die kledingstukken, of vergelijkbare items, te verzamelen in het shoppingcentrum zodat de kledij nog diezelfde dag in de rekken hangt.

Fysieke winkel

Met deze fysieke winkel wil Myf Ryan, directeur van de Westfield shoppingcentra, de voordelen van online shoppen en het bezoeken van een fysieke winkel bundelen in een unieke ervaring. Dankzij snelle data-analyse en de laatste ontwikkelingen binnen AI kunnen bezoekers artikelen kopen die op dát moment een trend vormen op sociale media. Dat staat modefanaten toe om de nieuwste modetrends sneller binnen te halen dan ooit tevoren. De winkel is dus een reflectie van een online ervaring die tot leven wordt gebracht in een stenen winkel. Een unieke ervaring volgens de bedenkers.

Geïnteresseerden boeken best zo snel mogelijk een ticket naar Londen. De pop-upstore in Westfield Londen is nog open tot en met zondag.