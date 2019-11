Toerisme Oostende Gesponsorde inhoud Een winters weekendje weg: 48 uur in Oostende Aangeboden door Toerisme Oostende

21 november 2019

08u00 0 Vrije tijd Zin in een winterweekendje vol magische kerstsfeer, originele boetiekjes, gezellige eetadresjes, boeiende expo’s en historische bezienswaardigheden? Lees dan zeker verder. En nee, je hoeft er heus geen duur vliegtuig voor op, want dé citytrip du moment ligt gewoon aan de Belgische kust. Wij vullen met gemak 48 uur in Oostende!

DAG 1

11u: Check-in bij Hotel Monarc, vlakbij Kursaal Oostende. Dé uitvalsbasis voor jouw citytrip aan zee. De inrichting is er stijlvol, het ontbijt uitgebreid en het queensize bed comfy.

Hotel Monarc, Koningsstraat 61

Meer info via www.hotelmonarc.com

12u: Honger gekregen van de zeelucht? Naast kunst spotten, kan je bij Expo&Kafie ook hemels lunchen. Onze tip: toast met grijze garnalen en guacamole. Oostends met een exotische twist!

Expo&Kafie, Van Iseghemlaan 47

Meer info via www.expo-kafie.be

14u: Snuif de kerstsfeer op bij Winter in het Park: slenter langs de 50 kraampjes, drink een warme chocomelk in de winterbar en show je moves op de ijspiste.

Winter in het Park (van 29/11 t.e.m 5/01), Leopoldpark

Meer info via www.winterinhetpark.be

17u30: Wandel doorheen de feeërieke Lichttunnel. Vier keer per dag kan je er ooh-en en aah-en bij de lichtshow, met duizenden led-lichtjes die op de muziek alle kleuren en vormen aannemen.

Spectaculaire lichtshow (van 29/11 t.e.m 5/01) , Adolf Buylstraat

Meer info via www.visitoostende.be

18u: Apero’ clock! Bij het Italiaanse Aperitivo Bar by Ensorito kan je terecht voor antipasti (salami, olijven, artisjokken, ...), wijn en cocktails.

Aperitivo Bar by Ensorito, Hertstraat 6

Meer info via www.ensorito.be/aperitivo-bar

19u30: Bij Gastrobar Frenchette proef je via sharing dishes van de wereldkeuken. Klassiekers in een modern jasje én puur van smaak. Bon appétit.

Frenchette, Madridstraat 12

Meer info via https://frenchette.be

DAG 2

9u30: het ontbijtbuffet van Hotel Monarc is geweldig, maar in de stad vind je ook talrijke ontbijtgelegenheden. Zin in koffie en gebak? Haal je hart op bij breakfastbar Albrecht.

Albrecht, Hertstraat 8

Meer info via www.visitoostende.be

10u15: Stap op de veerboot naar Oosteroever. Hier lijkt de tijd stil te staan. Wandel langs scheepswerven en duinlandschap en laat je gedachten de vrije loop.

Overzetboot, Visserskaai

Meer info via www.visitoostende.be

10u30: Fort Napoleon werd in 1811 gebouwd als verdediging tegen de Engelsen. Vandaag kan je er terecht voor een historisch bezoek, een tentoonstelling en evenementen.

Fort Napoleon, Vuurtorenweg 13

Meer info via www.fort-napoleon.be

13u00: Elk jaar neemt The Crystal Ship, een collectief van street-artists, de stad onder handen. Volg deze kleurrijke kunstwandeling via een plan, een app of een gids.

The Crystal Ship: startpunt: Toerisme Oostende, Monacoplein

Meer info via https://thecrystalship.org

15u: Tijd om kerstcadeautjes te shoppen! Bij Lily scoor je hippe fashion en interieurspullen. Maison L’Oxygène heeft zowel Belgische als internationale kwaliteitsmerken. En in boetiek Eau 23 ligt de focus op Italiaanse mode. Duik ook Lolotte in: een lifestyle store voor de allerkleinsten.

Lily, Hertstraat 5 (https://shoplily.be)

Maison L’Oxygène, Leopold II-laan 30 (www.maisonloxygene.be)

Eau 23, Leopold II-laan 23 (www.visitoostendenl/eau-23)

Lolotte, Christinastraat 44 (https://lolotte.be)

19u: Vlakbij de winkelstraten ligt Belle de Jour, een bistro met een kleine menukaart die focust op seizoensgebonden ingrediënten. Het interieur is vintage en de sfeer bruisend.

Belle de Jour, Madridstraat 9

Meer info via www.visitoostende

Voel je het al kriebelen om een weekendje Oostende te ontdekken? Boek tussen 29 november en 5 januari via www.winterinoostende.be een verblijf in de Stad aan Zee en laat je op je kamer extra verwennen met een goodiebag vol verrassingen (waaronder kortingsbonnen, magazines en een warm winters geschenk).