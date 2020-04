Een videomeeting was nog nooit zo leuk: dit zijn onze favoriete Zoom-achtergronden Valerie Wauters

08 april 2020

08u59 2 Vrije tijd De meesten onder ons zijn ondertussen al goed gewend aan het principe van de videomeeting. Wat echter nooit went? Het feit dat je bureauruimte of woonkamer er steeds netjes opgeruimd moet bijliggen tijdens zo’n call.

Gelukkig zijn er nu tal van achtergrondjes beschikbaar om je Zoom-meeting op te vrolijken én de rommel in je woonkamer of bureau handig te verbergen. Wij delen vandaag onze favorieten én leggen je uit hoe je zo’n achtergrond instelt.

Zo verander je je achtergrond

1. Zorg er eerst voor dat je virtuele achtergronden “inschakelt” door in je webbrowser op de site van Zoom naar “Instellingen” te gaan.

2. Eenmaal dat is ingeschakeld, open je Zoom op je desktop of browser.

3. Neem deel aan of maak een nieuwe vergadering.

4. Kijk in de vergadering in de linkerbenedenhoek van je scherm en zie daar de optie ‘Video stoppen’. Klik er niet op! Aan de rechterkant is een naar boven gerichte pijl, “^”. Klik op die pijl.

5. Als je op de pijl klikt, zie je een optie voor “Kies virtuele achtergrond”, klik op die optie.

6. Dat brengt je naar een nieuw venster in “Instellingen” waar je kan kiezen uit een standaardachtergrond. Daarnaast kan je er ook je eigen achtergrond uploaden.

7. Om je eigen foto’s te uploaden, klikt je op de “” aan de rechterkant van het videoscherm in het venster “Instellingen”. Dit geeft je de mogelijkheid om je eigen achtergrond in Zoom te uploaden.

8. Selecteer je afbeelding en klik op Openen.

Onze favoriete achtergronden

Op de site van Modsy vind je enkele iconische achtergronden uit je favoriete serie, in een modern jasje. Zo is er het appartement uit Friends of de slaapkamer van Carrie Bradshaw uit Sex and The City.

Bij Canva vind je ook tal van grappige achtergronden. Onze persoonlijke favoriet? De Conference Call Bingo.

Altijd al willen weten hoe het voelt om op de ijzeren troon te zitten? HBO deelde op z'n site tal van achtergronden uit o.a. ‘Game of Thrones’ en ‘Euphoria’.

Fan van Star Trek? Je kan ook Zoomen vanuit de Enterprise. De achtergrond vind je hier.

Een van de meest iconische memes ‘distracted boyfriend’ is nu ook verkrijgbaar als Zoom achtergrond. Bewaar de foto op je computer, en stel 'm in op Zoom.