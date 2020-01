Een lege toiletrol en een geleend scheermes: dit zijn de meest irritante badkamergewoontes Margo Verhasselt

29 januari 2020

07u48 4 Vrije tijd Ah, de liefde. Het kan zo mooi zijn. Naast je liefste wakker worden, je uit een warme omhelzing wurmen en naar de badkamer haasten. En dan realiteit: heel de badkamer ligt overhoop en die liefde van daarnet? Die is al wat minder zichtbaar. Ah, de liefde. Het kan zo mooi zijn. Naast je liefste wakker worden, je uit een warme omhelzing wurmen en naar de badkamer haasten. En dan realiteit: heel de badkamer ligt overhoop en die liefde van daarnet? Die is al wat minder zichtbaar. Showerstoyou .co.uk ging op onderzoek uit en onderzocht welke gewoontes koppels het meest storen in de badkamer.

2.347 mensen hun gewoontes werden onder de loep genomen en uit die ondervraging kon het badkamerbedrijf opmaken van welke vervelende trekjes we het op onze zenuwen krijgen.

Vervelendste vrouwelijke gewoontes:

1. Producten laten rondslingeren in de badkamer

2. Haar in de gootsteen en douche laten liggen

3. Make-upvlekken achterlaten

4. Het scheermesje van de partner gebruiken

5. De spiegel inpalmen wanneer ze zich klaarmaken

Bovenaan het lijstje bij de vervelende gewoontes van vrouwen? Beautyproducten laten rondslingeren in de badkamer. Maar ook de spiegel inpalmen wanneer de ander zich probeert klaar te maken werd absoluut niet geapprecieerd (59%).

Vervelendste mannelijke gewoontes:

1. De toiletrol niet vervangen

2. De toiletbril naar boven laten staan

3. De gootsteen niet poetsen na het scheren

4. Naast de toiletbril plassen

5. Het toilet niet doortrekken

Bij de mannelijke gewoontes wordt het vooral niet geapprecieerd wanneer de toiletrol niet vervangen wordt (88%). 4 van de 5 vervelende gewoontes hadden opvallend genoeg met het toilet te maken.

Maar er waren uiteraard ook heel wat gewoontes die beide partners niet leuk vonden, zoals het dopje van de tandpastatube er vergeten opdraaien. Hoe onschuldig dat ook mag klinken, 63% van de ondervraagden gaf aan er niet mee om te kunnen. Gedroogde tandpasta in de gootsteen achterlaten was voor 74% een heuse verschrikking. De koppels werden daarnaast ook bevraagd over hoe de badkamergewoontes een invloed hadden op hun relatie. De eerste vraag die ze moesten beantwoorden: ‘Zou je een punt achter een relatie zetten met iemand wegens hun badkamergewoontes?’. 62% van de mannen zei ja en ook 58% van de vrouwen stemde in.